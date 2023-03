Dolná komora švajčiarskeho parlamentu v stredu s odvolaním sa na neutralitu štátu zamietla návrh, ktorý by umožnil tretím krajinám vyviezť na Ukrajinu švajčiarske zbrane a muníciu. O reexport vojenského materiálu vyrobeného vo Švajčiarsku žiadalo alpskú krajinu Nemecko a ďalšie štáty. Informovala o tom agentúra DPA.

Dodávky zbraní na Ukrajinu sú vylúčené

Súčasná legislatíva Švajčiarsku zakazuje dodávky zbraní a munície do krajín zapojených do medzinárodného konfliktu. Návrh, ktorý v stredu zamietla švajčiarska Národná rada, by reexport umožnil pod podmienkou, že by Valné zhromaždenie OSN označilo konflikt za útočnú vojnu. V súčasnosti môže Švajčiarsko vysloviť súhlas s reexportom len vtedy, ak by konflikt za agresívnu vojnu označila rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN. Švajčiarsky minister hospodárstva Guy Parmelin pripustil, že v prípade vojny na Ukrajine je toto nemožné.

O povolenie odovzdať Ukrajine 20 vyradených bojových vozidiel pechoty Piranha neúspešne žiadala dánska vláda. Rovnako Nemecko nemôže dodať Ruskom napadnutej krajine 12-tisíc nábojov do protileteckých systémov Gepard. Kyjev nedostane ani dva protilietadlové kanóny kalibru 35 milimetrov, ktoré mu chcelo dodať Španielsko, napísal server Nau.ch.

Žiadosť o odkúpenie tankov

Nemecko minulý týždeň požiadalo Švajčiarsko o odkúpenie tankov Leopard 2, ktoré by slúžili ako náhrada za stroje poskytnuté Ukrajine. Podobnú žiadosť podľa švajčiarskej ministerky obrany Violy Amherdovej adresovalo Bernu tiež Česko. Ani v tejto veci švajčiarsky parlament nejaví známky toho, že by bol ochotný s odkúpením vysloviť súhlas.