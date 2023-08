Švajčiarsko navrhlo nové pravidlá na sprísnenie zákonov proti praniu špinavých peňazí. Je to v dôsledku kritiky Spojených štátov, že sa v krajine nedostatočne dodržiavajú sankcie uvalené na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. V pláne je federálny register, do ktorého by spoločnosti a iné právnické osoby museli pridávať mená svojich skutočných vlastníkov. Tým by zločincom bolo znemožnené skrývať majetok pred políciou a daňovými úradmi. Register však nebude verejný, informuje Bloomberg.



Švajčiarska vláda vo svojom vyhlásení uviedla, že „zvýšená transparentnosť by mala vyšetrovacím orgánom umožniť rýchlejšie a s istotou identifikovať štruktúru jednotlivých subjektov“.



Americké ministerstvo zahraničných vecí však tento týždeň poskytlo agentúre Bloomberg vyjadrenie, že Švajčiarsko musí urobiť viac. Cieľom je úplne odstaviť ruského prezidenta Vladimira Putina od možnosti presúvať peniaze oligarchov, ktorí tam ukrývajú svoje majetky.

Hlavné črty navrhovaného zákona: - zavedenie federálneho registra, do ktorého by právnické osoby boli povinné pridávať mená svojich skutočných vlastníkov. Súkromný register by spravovala federálna polícia a pravidelne by ho kontrolovalo federálne finančné oddelenie - pravidlá proti praniu špinavých peňazí by sa vzťahovali aj na poradenskú činnosť, najmä právne poradenstvo - hranica pre hotovostné platby pri obchodovaní s drahými kovmi by sa znížila zo 100-tisíc švajčiarskych frankov (približne 104-tisíc eur) na 15-tisíc frankov.

Mnohí švajčiarski zákonodarcovia sa však v minulosti zdráhali uzákoniť prísnejšie obmedzenia práv advokáta a klienta, pretože sami sú právnikmi, uviedlo ešte americké ministerstvo vo vyhlásení s tým, že zmysluplný register skutočného vlastníctva by prinútil právnikov, aby boli pri nahlasovaní podozrivých aktivít ochotnejší.



Organizácia Transparency International skonštatovala, že návrh zákona je vítaný, ale potrebuje zlepšenie. Prístup do registra by podľa nej nemal byť obmedzený, ale otvorený pre novinárov a mimovládne organizácie. Spoločnosti by zároveň mali mať prístup k vykonávaniu kontrol obchodných partnerov. TI dodala, že zákon by mal zahŕňať aj transakcie týkajúce sa umenia alebo luxusného tovaru.