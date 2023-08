Najväčšia švajčiarska banka UBS vykázala v druhom štvrťroku rekordný zisk 28,88 miliardy dolárov.

K výsledku prispelo prevzatie konkurenčnej banky Credit Suisse, pretože kúpna cena za bývalú druhú najväčšiu banku v krajine bola výrazne nižšia ako cena účtovnej.

UBS v oznámení zároveň uviedla, že chce plne integrovať švajčiarske bankové aktivity Credit Suisse do svojej skupiny, čo si v nasledujúcich rokoch vyžiada vo Švajčiarsku zrušenie tritisíc pracovných miest. Názov Credit Suisse v nasledujúcich rokoch zanikne.

Tisíce zrušených pracovných miest

Analytici v ankete agentúry Reuters očakávali zisk 12,8 miliardy dolárov. Výsledky za druhý štvrťrok sú prvé, ktoré zahŕňajú aj Credit Suisse. Pred rokom UBS vykázala zisk 2,1 miliardy dolárov.

„Naša analýza jasne ukazuje, že plná integrácia je najlepším výsledkom pre UBS, našich akcionárov aj švajčiarsku ekonomiku,“ uviedol generálny riaditeľ Sergio Ermotti.

„Oba švajčiarske subjekty budú fungovať oddelene až do ich plánovanej právnej integrácie v roku 2024, postupná migrácia klientov do systémov UBS by mala byť dokončená v roku 2025,“ dodal.

Ermotti povedal, že kvôli integrácii bánk bude potrebné zrušiť tisíc pracovných miest. Toto prepúšťanie by malo začať koncom roka 2024. Ďalších dvetisíc miest zanikne v nasledujúcich rokoch, a to kvôli hlbokej reštrukturalizácii Credit Suisse. Väčšina miest však má zaniknúť v rámci prirodzeného úbytku zamestnancov, odchodov do dôchodku a internej mobility. UBS po zlúčení s Credit Suisse mala celkom zhruba 120-tisíc zamestnancov.

Úspora desiatich miliárd dolárov

UBS, ktorá je najväčším správcom aktív na svete, tiež zvýšila odhad úspor nákladov, ktoré od transakcie očakáva. Do konca roku 2026 predpovedá úsporu desať miliárd dolárov, predchádzajúci odhad predpokladal do roku 2027 úsporu osem miliárd dolárov. Väčšina úspor má pochádzať zo zníženia počtu zamestnancov.

Credit Suisse vykázala v druhom štvrťroku čistý odliv aktív za 39 miliárd švajčiarskych frankov. To ukazuje, že záchrana nedokázala zastaviť stratu dôvery v značku.

UBS však uviedla, že tempo odlivu bolo pomalšie ako v predchádzajúcich štvrťrokoch a v júni už naopak zaznamenala prílev aktív. Analytici upozorňujú, že udržanie existujúcich klientov Credit Suisse je považované za hlavný cieľ, pokiaľ chce UBS tento náročný obchod úspešne dokončiť.