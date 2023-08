Nábor nových zamestnancov v súkromnom sektore v USA sa v júli síce spomalil, ale oveľa menej, ako očakávali analytici. To ukazuje na pokračujúcu odolnosť amerického trhu práce, ktorá by mohla ochrániť ekonomiku pred recesiou. Vyplýva to z najnovšej správy inštitútu ADP.

Trh práce v USA je odolný, aj keď centrálna banka Fed od marca 2022 agresívne zvýšila úrokové sadzby o 525 bázických bodov, aby ochladila dopyt. Pri vyšších nákladoch na úvery je požičiavanie si peňazí na aktivity, ako je rozšírenie podnikania, drahšie.

Podľa údajov, ktoré v stredu zverejnil inštitút ADP, v júli 2023 pribudlo v USA 324-tisíc nových pracovných miest. To je menej než revidovaných 455-tisíc v júni, ale výrazne nad odhadom analytikov, ktorí očakávali, že súkromný sektor vytvorí v júli len 185-tisíc nových pracovných miest.

„Ekonomike sa darí lepšie, ako sa očakávalo, a zdravý trh práce naďalej podporuje výdavky domácností," povedala hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová.

Dobrá správa pre Fed

Sektory voľného času a pohostinstva boli podľa ADP motorom prírastku nových pracovných miest v júli. Zároveň sa spomalilo tempo rastu miezd, a to v prípade tých, ktorí zmenili zamestnanie na 10,2 percenta z 11,2 percenta v júni. V prípade stálych zamestnancov, ktorí zostali na svojom mieste, dosiahlo len 6,2 percenta, najmenej od novembra 2021, uvádza sa v správe ADP.

Spomaľovanie rastu miezd je dobrou správou pre Federálny rezervný systém, ktorý sa snaží zabezpečiť, aby sa horúci trh práce a rast miezd nepremietli do pretrvávajúcich inflačných tlakov. Zároveň, silné údaje o tvorbe pracovných miest a ďalšie povzbudivé údaje zvýšili nádeje na „mäkké pristátie" najväčšej svetovej ekonomiky, kde inflácia klesá bez toho, aby vyvolala recesiu.