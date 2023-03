Ruský súd zmrazil všetky aktíva automobilky Volkswagen v Rusku. Vyplýva to zo súdnych dokumentov, do ktorých nahliadla agentúra Reuters. Volkswagen je jednou zo zahraničných automobiliek, ktoré pozastavili výrobu v Rusku po tom, čo západné krajiny uvalili na Moskvu rozsiahle sankcie pre konflikt na Ukrajine. S okamžitou platnosťou bol tiež zastavený vývoz vozidiel do Ruska.

Následok konfliktu na Ukrajine

Ruská invázia na Ukrajinu mala finančné dôsledky na hospodárenie firmy. Volkswagen vo svojej výročnej správe minulý týždeň uviedol, že v súvislosti s rozhodnutím zastaviť obchodné aktivity v Rusku bolo už predaných mnoho jednotlivých spoločností a o predaji ďalších sa rokuje.

,,Ako priamy následok rusko-ukrajinského konfliktu boli v sledovanom roku (2022) stanovené celkové náklady na asi dve miliardy eur," uviedla spoločnosť.

Strata v miliardách rubľov

V auguste podnik vypovedal zmluvu s ruským výrobcom automobilov GAZ na výrobu vozidiel Volkswagen v továrni v Nižnom Novgorode. GAZ potom Volkswagen zažaloval. Ruská spoločnosť odhadla svoje straty z ukončenej zmluvy na takmer 16 miliárd rubľov.

Volkswagen sa tiež pokúša predať svoj montážny závod v Kaluge južne od Moskvy. Závod, ktorý má kapacitu 225 000 vozidiel ročne, v marci 2022 prerušil prevádzku. Montovali sa tu okrem iného aj vozidlá Škoda Octavia a Škoda Rapid. Predvlani bolo Rusko pre Škodu Auto druhým najväčším trhom.