Všeobecný súd Európskej únie v stredu potvrdil platnosť zákazu vývozu zbraní a ďalšieho vojenského a policajného vybavenia do Venezuely. Súd zamietol venezuelskú žalobu proti sankciám, ktorých cieľom je obmedziť potláčanie demokratickej opozície bezpečnostnými zložkami.

Krajiny Európskej únie jednohlasne schválili sankcie proti autoritárskemu režimu socialistického prezidenta Nicolása Madura v roku 2017. Viedlo ich k tomu násilné potláčanie demokratických protestov, pre ktoré zomreli stovky ľudí.

Caracas napadol tieto opatrenia na európskej justícii. Tribunál ako druhý najvyšší orgán žalobu zamietol už v roku 2019, nadradený Súdny dvor EÚ mu však prípad po venezuelskej kasačnej sťažnosti vrátil. Dnešný rozsudok opäť zamietol všetky argumenty žaloby.

Venezuela podľa sudcov nemala právo byť vypočutá pred uvalením sankcií. Toho sa môžu domáhať len jednotlivci čeliaci individuálnym postihom, nie štáty. Rada EÚ podľa súdu tiež dostatočne opísala dôvody na prijatie sankcií, pričom Venezuela tvrdila opak. Rada vychádzala z overených informácií, ktoré sa vláde v Caracase nepodarilo spoľahlivo vyvrátiť, doplnil súd.

Európska únia v súčasnosti okrem spomínaného embarga uplatňuje individuálne sankcie voči 55 predstaviteľom Madurovho režimu, ktorí majú zmrazený majetok na území únie a zákaz ciest do členských krajín. Šéf únijnej diplomacie Josep Borrell na jar pripustil, že únia by rovnako ako USA a ďalšie partnerské krajiny mohla sankcie postupne zmierňovať, ak venezuelská vláda začne rešpektovať demokratické princípy. To sa však zatiaľ nestalo.