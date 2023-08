Sucho v Európe spôsobuje nielen požiare a ohrozuje potravinovú bezpečnosť, ale kvôli klesajúcej hladine vody ohrozuje aj prepravu zásielok po riekach v regióne. Napríklad rieka Rýn, čo je dôležitá obchodná trasa, je teraz v dôležitých miestach plytšia. Minulý týždeň bola výška hladiny vody v meste Kaub, kde sa hladina pozorne sleduje, najnižšia v tomto roku. Napísal to web televízie CNBC.

Rýn pramení vo Švajčiarsku, preteká šiestimi európskymi krajinami, vrátane Nemecka, až do holandského prístavu Rotterdam. S klesajúcou hladinou vody sa znižuje kapacita lodí a rastú náklady na prepravu. Keď hladina vody klesá, ceny sa zvyšujú. Minulý mesiac firmy ako Maersk a Hapag-Lloyd uviedli, že nízky stav vody v rieke Rýn znamená príplatky, ktoré prenesú na zákazníkov.

Pokles prepraveného tovaru

„Objem lodnej dopravy na Rýne bol v posledných zhruba 20 rokoch viac-menej konštantný,“ uviedol analytik spoločnosti McKinsey Tim Beckhoff. „A od roku 2021 už vidíme medziročný pokles. Je to trend, ktorý bude pravdepodobne pokračovať,“ dodal.

Po Rýne sa prepravuje tovar ako ropa, chemikálie a obilie. Hladina vody klesla tak nízko, že niektoré lode vlani v auguste bolo možné naplniť len z jednej štvrtiny. Podľa údajov Deutsche Bank v roku 2018 objem nákladu prepraveného po vnútrozemských vodných cestách v Nemecku klesol medziročne o 11,1 percenta.

Jednou z možností je prechod na inú dopravu, ale to je nákladné. Ekonóm Deutsche Bank Marc Schattenberg uvádza, že veľká loď na Rýne s dĺžkou približne 135 metrov a ponorom tri metre, čo je maximálna hĺbka plavidla, môže prepraviť zhruba 2 700 ton nákladu. Na prepravu rovnakého nákladu po ceste by podľa jeho výpočtu bolo potrebných zhruba 110 veľkých nákladných áut.

Náklady na prepravu tony nafty po Rýne do Karlsruhe na juhozápade Nemecka sa od mája do polovice júla zdvojnásobili a dosiahli zhruba 50 eur, upozornil Schattenberg. „Po Rýne sa prepravuje značné množstvo vykurovacieho oleja a nafty. V regiónoch, ktoré sú týmto spôsobom zásobované, to vyvoláva značný tlak na ceny týchto produktov,“ povedal.

Ohrozený spracovateľský priemysel

Podľa ekonomického inštitútu IFW môže klesajúca hladina vody výrazne zhoršiť produkciu spracovateľského priemyslu. V roku 2018 bola hladina vody pri Kaube na 30 dní tak nízko, že preprava po Rýne sa znížila približne o 25 percent. Priemyselná výroba v Nemecku potom podľa IFW v dôsledku toho klesla o jedno percento.

Podľa Schattenberga sa odvetvie riečnej dopravy pravdepodobne pre dlhodobé účinky nízkej hladiny vody v mnohých ohľadoch zmení. Jednou zo zmien bude podľa neho úprava lodí, ktoré budú môcť preplávať aj plytšími riekami. Firmy zrejme upravia aj svoje dodávateľské reťazce a sklady v čase, keď budú očakávať logistické problémy spojené s nízkym stavom vody. Do úvahy prichádzajú tiež investície do rozšírenia prediktívneho softvéru, hovorí sa ale tiež o rozšírení či vyhĺbení plavebných kanálov. „To je ale nákladné a môže to mať škodlivé negatívne účinky na životné prostredie,“ upozornil Schattenberg.