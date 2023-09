Skrátený pracovný čas v košických oceliarňach U. S. Steel zaviedli po auguste aj v mesiaci september. Zamestnávateľ sa na tom dohodol s odborármi, potvrdil v pondelok hovorca hutníckeho podniku Ján Bača.

"Máme totiž prevádzky, ktoré nemajú dostatok objednávok. Za súčasných podmienok by vyrábali stratu. Tomu sa dá odolávať tým, že naplno idú len tie prevádzky, ktoré zákazky majú," uviedol.

O konkrétnych podmienkach podnik informuje zamestnancov, ktorých sa to týka. „Za tento čas sa zamestnancom poskytuje náhrada mzdy vo výške 60 percent priemerného zárobku. Vo väčšine prípadov ide o jeden deň v mesiaci,“ dodal Bača.

Rozhodnutie o neprideľovaní práce pre prekážku na strane zamestnávateľa sa pred tým týkalo obdobia od 24. júla do 31. augusta. Rozsah prekážok určovali príslušní vedúci zamestnanci s ohľadom na prevádzkové potreby. Podľa podniku to súviselo so zníženým využitím výrobných agregátov v letnom období.