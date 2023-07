Americkej spoločnosti Alphabet, ktorá vlastní internetový vyhľadávač Google, vzrástol v druhom štvrťroku čistý zisk o 14,8 percenta na 18,37 miliardy dolárov. Výsledky prekonali očakávania analytikov vďaka stabilnému dopytu po cloudových službách a oživeniu v oblasti reklamy. Spoločnosť to uviedla v utorkovom vyhlásení.

Zisk na akciu predstavoval 1,44 dolára, zatiaľ čo analytici oslovení v prieskume spoločnosti Refinitiv očakávali zisk len 1,34 dolára na akciu. Tržby vzrástli o sedem percent na 74,6 miliardy dolárov, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami len 72,82 miliardy dolárov.

Boj o nadvládu AI

Výsledky rozptýlili obavy, že Google stráca finančnú silu v čase, keď pokrok v oblasti umelej inteligencie (AI) ohrozuje dominantný vyhľadávač, ktorý je hlavným motorom digitálneho reklamného impéria Alphabet, upozornila agentúra AP. Googlu sa vo štvrtom štvrťroku podarilo zastaviť predchádzajúci pokles reklamy. Očakáva sa, že boj o nadvládu AI si v najbližších rokoch vyžiada miliardy dolárov investícií a rast príjmov z reklamy je dôležitý na to, aby investície do technológie AI zmenili konkurenčné prostredie. V druhom štvrťroku vzrástli príjmy spoločnosti Google z reklamy o tri percentá na 58,1 miliardy dolárov, čo je viac, ako očakávali analytici.

„Alphabet dosiahol v druhom štvrťroku ďalší solídny výsledok," povedal ČTK analytik XTB Štěpán Hájek. „Na medziročnej báze spoločnosť zvýšila tržby vo všetkých segmentoch okrem Google Network. Z väčšej časti sa na raste tržieb podieľal cloudový rast, a to siedmimi percentami. Ten pozitívne prekvapil aj pri pohľade na prevádzkový zisk, kde Alphabet konkuruje ďalším veľkým burzovým ťažkotonážnikom, a to Amazonu a Microsoftu. Bol to druhý ziskový štvrťrok za sebou v histórii spoločnosti v oblasti cloudových služieb," dodal.

Hľadajú nového finančného riaditeľa

Spoločnosť tiež oznámila, že dlhoročná finančná riaditeľka Ruth Poratová sa od 1. septembra stane investičnou riaditeľkou a prezidentkou a Alphabet bude hľadať nového finančného riaditeľa. Poratová pracuje v spoločnosti od roku 2015 a patrí medzi najvyššie postavených manažérov v Silicon Valley. Dohliadala na obrovský rast spoločnosti.

Akcie spoločnosti tento rok vzrástli o takmer 50 percent. Väčšinu ziskov dosiahla od mája, keď spoločnosť Google poskytla viac informácií o svojich produktoch a stratégii v oblasti umelej inteligencie. Táto prezentácia pomohla zmierniť obavy, že spoločnosť Google by mohla byť v dôležitej oblasti predstihnutá spoločnosťou Microsoft.