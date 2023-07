Nezisková organizácia 4 Day Week Global skúmala vplyv štvordňového pracovného týždňa na zdravie a blaho zamestnancov, ako aj na výsledky 41 firiem, ktoré v roku 2022 zaviedli kratší pracovný čas, píše agentúra Bloomberg.

Správa zistila, že rok po spustení skúšok, ktoré trvali šesť mesiacov, klesol zamestnancom priemerný počet odpracovaných hodín na menej než 33 hodín týždenne. Firmy sa tak priblížili k cieľu, ktorým je 32-hodinový pracovný týždeň zložený zo štyroch osemhodinových dní.

Nezisková organizácia sa domnieva, že ďalšie znižovanie pracovného času má na svedomí skutočnosť, že firmy prišli na nové spôsoby zefektívňovania práce. Skresali napríklad počet mítingov a zoptimalizovali komunikáciu, čím zamestnancom ušetrili čas navyše.

V rámci samohodnotenia zamestnanci uvádzali zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom. Zároveň však došlo k miernemu nárastu pocitov vyhorenia a menšej spokojnosti s prácou.

Kratší pracovný týždeň posilnil schopnosť spoločností udržať si zamestnancov. Takmer tretina z tých, ktorí vážne uvažovali o odchode, uviedla, že u nich existuje oveľa menšia šanca, že to naozaj urobia.

Takmer polovica respondentov uviedla, že by o návrate k päťdňovému pracovnému týždňu uvažovala iba v prípade, že by jej výrazne stúpol plat. Zhruba jedna desatina povedala, že by ich nepresvedčilo žiadne zvýšenie. Ani jedna zo spoločností sa neplánuje vrátiť k bežnému pracovnému týždňu trvajúcemu od pondelka do piatku.