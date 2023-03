Česi by si priali štvordňový pracovný týždeň, pružnú pracovnú dobu a neobmedzenú dovolenku. Väčšina zamestnancov chce dosiahnuť rovnováhu medzi osobným a pracovným životom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos a spoločnosti Welcome to the Jungle.

Plat, produktivita a lojálnosť

Flexibilná práca má pozitívny vplyv na pohodu zamestnancov, tí sú potom podľa prieskumu produktívnejší a zároveň lojálnejší voči zamestnávateľovi.

Zásadnými kritériami pre dobrý pocit v práci zostáva pre drvivú väčšinu českých zamestnancov tradične plat, ktorý je na prvom mieste pre 95 percent opýtaných. Podobné percento zamestnancov zdôrazňuje dobrý vzťah s nadriadenými.

Stále dôležitejšia je pre ľudí zodpovednosť, ktorú majú na danej pracovnej pozícii. Zatiaľ čo v roku 2021 ju ako dôležitú považovalo 73 percent opýtaných, tento rok to už bolo 82 percent.

Práca a voľný čas

V Česku zároveň rastie počet zamestnancov, ktorí kladú dôraz na skĺbenie práce a voľného času. V čase pandémie covidu-19 si totiž vyskúšali, že je to možné. Obľúbili si prácu z domu. Dve tretiny ľudí, ktorí pri epidémii koronavírusu mali takzvaný home office, by v ňom radi pokračovali. Pevne stanovený režim naopak vyhovuje tým, čo prácu z domu zatiaľ nevyskúšali.

Kratší pracovný týždeň by chcelo skúsiť 70 percent ľudí, praktickú skúsenosť s ním má ale len každý piaty zamestnanec. Pružnú pracovnú dobu a dlhšiu dovolenku vyskúšalo len osem percent ľudí.

„Neobmedzený počet dní platenej dovolenky je lákadlom pre skoro dve tretiny zamestnancov. Tento benefit u nás zatiaľ nie je veľmi rozšírený,“ komentovali autori výsledky šetrenia.

Ľudia čoraz viac vnímajú pozitívne vplyvy flexibilnej práce na život. Viac ako tri štvrtiny zamestnancov vďaka nej pociťujú väčšiu pohodu, dve tretiny opisujú zvýšenie vlastnej produktivity a efektivity pri plnení úloh. ,,Ľudia sa cítia viac ako súčasť firmy, a preto v nej aj dlhšie zostávajú ako zamestnanci," dopĺňa prieskum.