Zostať študovať na Slovensku by zvažovalo viac študentov, pokiaľ by slovenské vysoké školy poskytovali výučbu v cudzom jazyku, zvýšil by sa komfort na školách, ale aj zlepšili by sa ubytovacie možnosti. Vyplýva to z júnového prieskumu agentúry Ipsos pre sekciu plánu obnovy na Úrade vlády SR medzi študentmi vo veku 17 až 19 rokov.

Študenti tiež uviedli, že by ich motivovalo poskytovanie štipendií, väčšie zapojenie do programu Erasmus a zlepšenie riadenia štátu, aby sa školstvo stalo vyššou prioritou. Zároveň však mnohí študenti zdôraznili, že nad všetkými výzvami školstva je dôležitá celková situácia na Slovensku.

Cieľom plánu obnovy je aj podpora talentovaných študentov pri rozhodovaní o tom, či zostať na slovenských vysokých školách, a umožnenie štúdia aj sociálne znevýhodneným študentom. V rámci tohto plánu sa má udeliť celkovo 4 500 štipendií najtalentovanejším študentom do roku 2024. V roku 2023 získa štipendium 1 550 študentov.