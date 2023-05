Biely dom oznámil odklad plánovanej schôdzky, počas ktorej mal v piatok americký prezident Joe Biden pokračovať v rokovaní s lídrami Kongresu o odvrátení hroziaceho stavu platobnej neschopnosti federálnej vlády. Biden a zákonodarcovia podľa oznámenia počítajú so stretnutím na začiatku budúceho týždňa.

Tri týždne pred možným kolapsom vládnych financií debaty pokračujú na úrovni poradcov najvýznamnejších hráčov. Biden sa s najvyššie postavenými republikánmi a demokratmi v Snemovni reprezentantov a v Senáte stretol v utorok, dohoda k zvýšeniu dlhového stropu, bez ktorého by už na začiatku júna mohli štátu dôjsť peniaze, však podľa očakávania zo schôdzky nevzišla.

Biely dom požaduje, aby Kongres vytvoril priestor pre ďalšie zadlžovanie bez dodatočných rozpočtových opatrení, ako sa stalo trikrát počas úradovania Bidenovho republikánskeho predchodcu Donalda Trumpa. Republikáni však teraz zvýšenie limitu podmieňujú výraznými škrtmi vo vládnych výdavkoch, ktoré idú proti Bidenovej agende.

„Personál bude ďalej pracovať a všetci lídri sa dohodli, že sa stretnú zo začiatku budúceho týždňa,“ citovala agentúra Reuters vyjadrenie Bieleho domu. Poradcovia Bidena, predsedu Snemovne reprezentantov Kevina McCarthyho, šéfa demokratov v tejto komore Hakeema Jeffriesa, lídra demokratickej väčšiny v Senáte Chucka Schumera a lídra republikánskej menšiny Mitcha McConnella podľa prezidentskej kancelárie o dlhovom strope rokovali v stredu aj vo štvrtok.

Strop sa opakovane posúval

Podľa zákulisných informácií rozhovory medzi poradcami nezlyhali a obe strany začínajú hovoriť o spôsoboch obmedzenia federálnych výdavkov. Prezident Biden síce spojenie úpravy dlhového stropu s úspornými opatreniami odmieta, naznačuje však otvorenosť oddelenému vyjednávaniu o rozpočte.

McCarthy ho vo štvrtok obvinil, že nemá žiadny plán a že si želá, aby sa USA dostali do platobnej neschopnosti. Takýto vývoj by mal podľa ministerky financií Janet Yellenovej katastrofálne následky, a to nielen pre americkú ekonomiku. Čo presne by tento scenár znamenal, však nie je jasné, pretože zatiaľ nikdy nenastal.

Federálna vláda v USA si nemôže požičiavať peniaze bez súhlasu Kongresu, pričom dlhový strop zaviedli v minulom storočí, aby nemusela žiadať o povolenie pri každom zvyšovaní dlhu. Tento limit sa v uplynulých rokoch opakovane posúval či pozastavoval, zatiaľ čo americký štátny dlh sa zväčšoval pod demokratickými aj republikánskymi prezidentmi.

Strop je aktuálne na hodnote takmer 31,4 bilióna dolárov. Hospodárenie federálnej vlády naň narazilo už v januári, krízové ​​opatrenia ministerstva financií však zatiaľ ďalej umožňujú pokrývať záväzky štátu. Definitívny zlom by podľa Yellenovej mohol nastať 1. júna.