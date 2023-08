Zmena kancelárskych priestorov je udalosť, kedy šéfovia firiem obzvlášť ocenia skutočne atraktívne benefity namiesto „kozmetických“, ktoré síce vyzerajú dobre na papieri, ale manažment sťahovania výrazne neuľahčia. Rent Free bonus v SPECTRUM Tower ponúka podnikateľom príležitosť premeniť niekoľkomesačné nájomné náklady na kapitál pre zveľadenie firmy.

Kancelársky game-changer

Za projektom organických kancelárií SPECTRUM Tower stojí skupina podnikateľov s bohatou praxou z top manažmentu, korporátneho, IT, retailového aj marketingového prostredia. Svoju multidisciplinárnu expertízu zúročili v koncepte, ktorý je game-changer v segmente kancelárskych prenájmov. Zúročili pri tom teoretické východiská, ale aj vlastné mnohoročné skúsenosti v biznise.

Zdroj: SPECTRUM Tower Kancelárie v SPECTRUM Tower sú k dispozícií k okamžitému nasťahovaniu

„Z prvej ruky vieme, aké logistické výzvy so sebou prináša firemné sťahovanie, hoci je to nepochybne veľká príležitosť pre biznis rast. Chceme preto svoje know-how posunúť ďalej a ukázať, že prechod do nových priestorov môže prebehnúť rýchlo, hladko a ešte aj úsporne,“ hovorí Vladimír Kupčo, predseda predstavenstva SPECTRUM Tower a.s..

„Rozhodli sme sa privítať nových nájomcov bonusom, ktorý možno na prvý pohľad vyzerá až podozrivo dobre na to, aby neskrýval nejaký háčik, ale z našej strany ide skôr o gesto a deklaráciu, že absolútne veríme prepracovanosti nášho konceptu organických kancelárií. Celý projekt je založený na user-friendly riešeniach. Čo už môže byť priateľskejšie privítanie ako príspevok na sťahovanie?“ dodáva ďalší zo spolumajiteľov a podpredseda predstavenstva, Martin Porada.

Zdroj: SPECTRUM Tower Unikátom SPECTRUM Tower je AAA lokalita a 360° výhľad

Mesiace za 0 eur a nízke servisné poplatky

Rent Free bonus si môžu nárokovať nájomcovia s nájomnou zmluvou podpísanou najneskôr do 15. septembra. Nezanedbateľnou výhodou je, že termín nasťahovania nie je časovo limitovaný a volia si ho samotní nájomcovia.

Pri podpise nájomnej zmluvy s viazanosťou 3 roky sa Rent Free bonus vzťahuje až na 6 mesiacov, s dvojročnou viazanosťou získajú nájomcovia sťahovací príspevok ekvivalentný ku kvartálnemu nájmu. Náklady ušetrené na nájme môžu slúžiť ako investícia do rastu biznisu, napríklad na technologický upgrade firmy či branding priestorov.

Popri iniciačnom bonuse pre nových nájomcov sú podľa Kupča silným ekonomickým lákadlom aj mimoriadne výhodné servisné poplatky (servise charges), ktoré v cene od 2,90 eur/m2 patria k najnižším v celobratislavskej konkurencii.

Zdroj: SPECTRUM Tower SPECTRUM Tower ponúka výmery od 20 m2 až do 897 m2

Odborníkmi odobrené pracovisko

Premyslene vyskladané priestory SPECTRUM Tower reflektujú globálne trendy organizačnej psychológie, zdieľanej ekonomiky a trvalej udržateľnosti, ako aj unikátne a flexibilné potreby nájomcov. Kredibilitu projektu zvyšujú odborné spolupráce s garantmi, ktorí vedia nájomcom v prípade záujmu poskytnúť expertný konzultačný servis v rozličných oblastiach pôsobností.

Patrí sem napríklad architekt a urbanista Juraj Benetin z Compass Architekti, nutričný špecialista Dušan Plichta z Powerlogy, certifikovaný biznis kouč Martin Heržo, špecialisti na ergonómiu na pracovisku Juraj Rehák & Jana Czakó z REHAK interiér, Štefan Moravčík z TULI Space, kancelárskej divízie obľúbenej značky dizajnového nábytku, interiérový designér a víťaz súžaže Office roka Vladislav Tvarožek z ZEIT architects či Martin Porada, stratég a odborník na reklamu z beyond marketingovej agentúry 2CREATE.

Zdroj: SPECTRUM Tower Kredibilitu SPECTRUM Tower zvyšujú spolupráce s odbornými garantmi

Jedna adresa, spectrum výhod

Chcete začať pracovať v novom tak skoro, ako sa len dá? Žiaden problém! Kancelárie SPECTRUM Tower sú už plne zariadené a pripravené na okamžité nasťahovanie, pričom úroveň vybavenosti je na škále od ekonomickej verzie až po prémiovú verziu s odbornou konzultáciou a realizáciou prípadných náročnejších interiérových úprav podľa špecifických požiadaviek klienta.

K spectru výhod patrí nadštandardné technické vybavenie budovy, inovácie orientované na zvýšenie ratingu zamestnaneckej spokojnosti, data driven benefity priorizujúce reálnu využiteľnosť nad efekt či viaceré unikátne prvky, ako model zdieľaných služieb SWYC (Share-What-You-Can).



Pre bližšie informácie o možnostiach nájmu v SPECTRUM Tower s využitím Rent Free bonusu kontaktujte skúsený odborný tím maklérov na e-mailovej adrese [email protected] alebo navštívte www.spectrumtower.sk.