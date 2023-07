Členské štáty Európskej únie v strednej a východnej Európe potrebujú nový ekonomický model založený na inováciách. Doterajší úspešný model tohto regiónu vo forme „predĺženého pracovného stola" západných koncernov totiž narazil na svoje limity. K tomuto záveru dospela štúdia Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické porovnania (WIIW).

Krajiny v strednej a východnej Európe podľa štúdie musia reagovať aj na rozsiahle štrukturálne zmeny, napríklad dekarbonizáciu a digitalizáciu. „

„Až potom budú tieto štáty schopné dobiehať západnú Európu v produktivite a životnej úrovni," uviedla spoluautorka štúdie Zuzana Zavarská.

Podľa štúdie by sa štáty zo strednej a východnej Európy mohli poučiť zo skúseností takzvaných východoázijských tigrov. Za základný problém štúdia naďalej považuje to, že štáty zo strednej a východnej Európy sa špecializujú na výrobu náročnú na prácu, kým výrobné procesy s najvyššou pridanou hodnotou sa stále nachádzajú v západnej Európe. To podľa štúdie obmedzuje vyhliadky na hospodárske dobehnutie západnej Európy.

Východná Ázia ako inšpirácia

Štúdia tiež varuje pred problémami, ktoré by strednej a východnej Európe mohli priniesť zmeny v automobilovom priemysle. „Výroba elektromobilov je, ako je známe, oveľa menej náročná na prácu ako produkcia tradičných modelov so spaľovacími motormi. K tomu sa pridáva postupujúca automatizácia v tomto odvetví, "uviedla Zavarská.

Štúdia odporúča, aby si štáty strednej a východnej Európy ako inšpiráciu dôkladnejšie preštudovali priemyselnú politiku východoázijských krajín. „

„Taiwan či Južná Kórea ukázali, aká účinná môže byť dobre premyslená strategická priemyselná politika. Aj keď je tam oproti členom EÚ zo strednej a východnej Európy množstvo rozdielov, úspešný vývoj vo východnej Ázii predstavuje cennú inšpiráciu, "dodala Zavarská.

Vytvorenie skutočných „podnikateľských štátov" po vzore východnej Ázie je podľa štúdie pre väčšinu členských krajín EÚ zo strednej a východnej Európy v najbližších rokoch zrejme nerealistické. Štúdia však odporučila, aby krajiny uplatňovali priemyselnú stratégiu prispôsobenú svojim podmienkam, vytvorili národné systémy pre inovácie, plne využívali peniaze z fondov EÚ a identifikovali sľubné medzery na trhoch.

Medzi ďalšie odporúčania štúdie patria inštitucionálne reformy, zmierňovanie sociálnych vplyvov štrukturálnych zmien a snaha o čo najrovnomernejšie rozdelenie rastu životnej úrovne.