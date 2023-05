V Strážskom, okres Michalovce, v týchto dňoch otvorili firmu Smart wood Slovakia na výrobu drevených potravinárskych produktov. Na produkciu bude využívať drevo zo slovenských lesov. Štátny podnik Lesy SR, ktorý je rezortnou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, je totiž strategickým partnerom a významným dodávateľom dreva s PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) certifikátom vo forme bukovej guľatiny. TASR o tom informovali z komunikačného odboru rezortu pôdohospodárstva.

„Certifikované drevo sa získava spôsobom zohľadňujúcim trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. To znamená, že produkcia takéhoto dreva dodržiava najvyššie ekologické, sociálne a etické štandardy. Zákazníkom a spotrebiteľom pomáha identifikovať výrobky z neho tzv. ekoznačka,“ uvádza komunikačný odbor. Smart wood Slovakia, vyrábajúca drievka do nanukov, miešadlá do kávy a špízové špajle, zamestnáva momentálne 53 ľudí a plánuje ich počet v najbližších rokoch zdvojnásobiť. Vedľajším výrobným produktom sú drevené bukové brikety.

Ukončenia prác v roku 2026

Príchod spoločnosti oceňuje aj primátor mesta Strážske Patrik Magdoško. „Pre náš región je príchod každej spoločnosti, ktorá znamená pracovnú príležitosť pre obyvateľov Zemplína, obrovským prínosom. Zároveň je výroba ekologická, využíva potenciál a zdroje z lesov nášho regiónu, čo ešte znásobuje pridanú hodnotu pre naše mesto, ktoré má veľmi negatívne skúsenosti s priemyselným znečistením ešte z bývalej éry,“ konštatoval.

Spoločnosť by mala do roku 2025 zamestnať 101 pracovníkov. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci pre túto firmu, ktorý ešte vlani schválila vláda SR. Firma na výstavbe nového závodu preinvestuje celkovo zhruba 12,3 milióna eur na budovy, stroje, prístroje a zariadenia. Ukončenie prác je naplánované na rok 2026, keď by mala prevádzka dosiahnuť aj plnú výrobnú kapacitu. Skupina Smart wood v súčasnosti zamestnáva viac než 900 ľudí, v deviatich výrobných závodoch a dvoch distribučných centrách. Vyrába vyše 25 miliárd drievok ročne a zásobuje viac než 300 zákazníkov vo viac než 50 krajinách sveta.