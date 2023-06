Čínsky výrobca prémiových elektromobilov Nio zvýšil za prvý štvrťrok stratu v prepočte na viac než 620 miliónov eur, pod čo sa veľkou mierou podpísali vyššie náklady. Objem tržieb sa však kvôli rastu predaja vozidiel zvýšil zhruba o 8 percent.

Spoločnosť zverejnila, že jej čistá strata dosiahla za prvý štvrťrok 4,80 miliardy jüanov (627,11 milióna eur). V rovnakom období minulého roka zaznamenala stratu 1,83 miliardy jüanov.

Tržby však vzrástli, keď firma zvýšila dodávky svojich áut medziročne o viac než pätinu na 31 041. Objem tržieb dosiahol 10,68 miliardy jüanov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje rast o 7,7 percenta.

Čo sa týka vyhliadok na druhý kvartál, Nio odhaduje, že tržby sa budú pohybovať v rozmedzí od 8,74 miliardy do 9,37 miliardy jüanov. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 9 až 15 percent. Nio očakáva, že objem jeho predaja klesne, pričom počíta s tým, že predaj dosiahne od 23-tisíc do 25-tisíc áut.