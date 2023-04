Hermanovi Yipovi sa podaril husársky kúsok. Po tom, čo vinou chybného prepočtu mien na stránke All Nippon Airways prudko klesli ceny leteniek, sa mohol pochváliť lístkami v hodnote 250-tisíc dolárov, za ktoré dal iba 17-tisíc, píše agentúra Bloomberg.

H. Yipovi sa za zlomok bežnej ceny podarilo kúpiť 25 leteniek vrátane spiatočného lístka na cestu z Jakarty do Aruby cez Tokio a New York iba za 890 dolárov. All Nippon Airways vo štvrtok uviedla, že nesprávne ceny leteniek sa na jej vietnamskej webovej stránke objavili v dôsledku chybného prepočtu meny. Japonský prepravca ešte nepotvrdil, či tieto lacno zakúpené lístky zruší. O tom, ako tento problém vyrieši, by rád rozhodol do konca apríla.

Yip uviedol, že nízke ceny zostali na webovej stránke All Nippon Airways najmenej 12 hodín. Aj to je podľa neho dôvod, prečo sa letecká spoločnosť nedokázala jasne vyjadriť, či letenky nakoniec uzná. Keďže zlé ceny na stránke svietili tak dlhý čas, incident môže prerásť do obrovských rozmerov. „Viem o 20 ďalších ľuďoch, ktorí o incidente vedeli,“ poznamenal Yip.

V roku 2019 potrápil podobný incident aj leteckú spoločnosť Cathay Pacific Airways. Hongkonský prepravca nevedomky predával luxusné miesta za stovky namiesto tisícov dolárov. Po prevalení chyby sa však platnosť leteniek rozhodol uznať.