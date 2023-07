Ukrajina je k Severoatlantickej aliancii bližšie ako kedykoľvek predtým, členovia aliancie znovu potvrdili, že Ukrajina sa stane členskou krajinou NATO. Uviedol to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v stredu vo Vilniuse na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Šéf NATO načrtol balík opatrení, ktorý podporí Ukrajinu na ceste k členstvu v aliancii. Ide o viacročný program praktickej pomoci, ktorý ukrajinskej armáde pomôže prejsť na aliančné štandardy, vytvorenie novej Rady NATO-Ukrajina a odstránenie požiadavky plnenia Akčného plánu členstva (MAP) zo strany Kyjeva.

Stoltenberg tvrdí, že NATO odstránením požiadavky plnenia akčného plánu zjednodušilo cestu Kyjeva do Aliancie. Pozvánku Ukrajina dostane, keď sa spojenci dohodnú, že „požiadavky boli splnené".

Podľa jeho slov je potrebné zabezpečiť, že po skončení vojny na Ukrajine budú existovať bezpečnostné záruky pre Kyjev, aby sa história neopakovala.

Dôrazný signál pre Rusko

Stoltenberg považuje rozhodnutie prijaté vo Vilniuse za novú kapitolu vo vzťahoch medzi alianciou a Ukrajinou. Zopakoval tiež, že v rámci novej platformy Rada NATO-Ukrajina sa budú predstavitelia oboch strán stretávať ako rovnocenní partneri. „Teším sa na deň, keď sa stretneme ako spojenci," dodal.

Zelenskyj rozumie, že Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO v čase vojny, ale ideálne by podľa neho bolo, aby Kyjev dostal pozvánku do Aliancie. Odstránenie požiadavky na plnenie akčného plánu zo strany Ukrajiny považuje za dôležité rozhodnutie, uviedol na tlačovej konferencii.

Ukrajinský prezident verí, že Ukrajina vo vojne za slobodu zvíťazí a stane sa plnohodnotným členom NATO. Ocenil, že od partnerov dostal na summite pozitívne správy o novom balíku pomoci, a poďakoval všetkým lídrom, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom pomôcť Kyjevu.

Približovanie k NATO je podľa jeho slov pre Rusko dôrazným signálom, že Ukrajina bude nezávislým štátom. Radu NATO-Ukrajina považuje za nástroj pre integráciu.