„Všetkých 30 spojencov NATO ratifikovalo prístupový protokol. Fínsko do našej aliancie prinesie veľa,“ vyjadril sa Jens Stoltenberg vo videu, ktoré zverejnil prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter.

Stoltenberg sa optimisticky vyjadril aj v súvislosti so šancami na vstup Švédska, ktoré o členstvo v NATO požiadalo spolu s Fínskom krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. „Všetci spojenci súhlasia, že rýchle uzavretie ratifikačného procesu Švédska bude v záujme všetkých. Teším sa na to, že čo najskôr do rodiny NATO privítame ako plného člena aj Švédsko,“ uviedol.

Turecko však podľa CNN nijako nenaznačilo, že by sa chystalo schváliť členstvo Švédska v NATO. Prezident Recep Tayyip Erdoğan sa už dávnejšie vyjadril, že Turecko neschváli švédske členstvo, kým krajina na ich žiadosť nevyhostí „teroristov“. Švédsko však jasne reagovalo, že to sa nestane a tak sa proces zasekol.

Švédskemu členstvu pritom bráni aj Maďarsko. Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács v stredu uviedol, že je „veľké množstvo problémov, ktoré treba vyriešiť“, kým schvália švédsku žiadosť. V blogu sa tiež vyjadril, že vzťahy medzi krajinami „sa rokmi opotrebovali“, čo podľa neho spôsobuje, že „preklenutie priepasti je náročnejšie“. „Aby sme mohli pokračovať, vidíme potrebu vyčistiť vzduch so Švédskom,“ dodal.

Fínsko a susedné Švédsko požiadali o členstvo v NATO v máji v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, čím sa vzdali desaťročia trvajúcej neutrality.