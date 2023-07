Plánované zvýšenie výroby nadnárodnej automobilky Stellantis v Taliansku na jeden milión vozidiel ročne je na dosah. Vyhlásil to generálny riaditeľ spoločnosti Carlos Tavares. Upozornil však, že v prípade tohto cieľa, o ktorom rokuje s Rímom, nemôže ísť o jednostranný záväzok a vláda ho musí podporiť.

Tavares sa tento mesiac stretol s talianskym ministrom priemyslu Adolfom Ursom, pričom obe strany sa dohodli na zvýšení ročnej produkcie automobilov v krajine, aj keď bez špecifikácie časového rámca.

„Nebojíme sa hranice jedného milióna," povedal Tavares novinárom po zverejnení výsledkov za 1. polrok s tým, že automobilová skupina má na to kapacitu. Stellantis, ktorému okrem iných patria aj talianske značky Fiat, Alfa Romeo či Maserati, je jedinou veľkou automobilkou v Taliansku. Vlani aj v predchádzajúcom roku 2021 však vyrobil v krajine menej ako 700-tisíc vozidiel vrátane dodávok. Prispeli k tomu globálne problémy s nedostatkom mikročipov a ďalších komponentov.

Podľa niektorých prognóz sa produkcia v Taliansku tento rok pravdepodobne zvýši na viac ako 800-tisíc vozidiel.

Stellantis, ktorý vznikol začiatkom roka 2021 zlúčením koncernu Fiat Chrysler Automobiles s francúzskou skupinou PSA, naposledy vyrobil v Taliansku viac ako jeden milión vozidiel v roku 2017.

Tavares na tlačovej konferencii povedal, že stanovenie časového harmonogramu pre cieľ jedného milióna vyrobených áut závisí od viacerých faktorov, o ktorých je potrebné rozhodnúť na štátnej úrovni, vrátane regulácie, podpory nákupu áut a ich cenovej dostupnosti, ako aj nákladov na energie.

„Nemôže to byť len o záväzkoch Stellantisu. Musí to byť o záväzkoch krajiny,“ vyhlásil generálny riaditeľ a dodal, že diskusie s Rímom boli konštruktívne a že dohoda by mohla byť dosiahnutá v najbližších týždňoch.