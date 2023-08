Stellantis chce v Brazílii začať do roku 2024 vyrábať svoje prvé hybridné vozidlá na biopalivo a elektrinu. Cieľom automobilky je predbehnúť konkurenciu, píše agentúra Bloomberg.

Podľa predsedu Stellantisu pre Južnú Ameriku Antonia Filosu navrhla automobilka jedno čisto elektrické vozidlo a tri prototypy s motorom kombinujúcim elektrický a etanolový pohon. Autá s hybridnou technológiou na báze biopalív budú podľa neho do roku 2030 tvoriť približne 60 percent predajov firmy.

„Brazília má veľký automobilový trh, takúto flexibilitu nemá nikto a treba ju využiť. Máme viacero technológií a dovážame len málo komponentov. Vďaka tomu budeme mať väčšiu konkurencieschopnosť,“ vysvetlil Filosa.

Svetové automobilky súperia o to, ktorej z nich sa prvej podarí do Brazílie priniesť nové modely áut kombinujúce etanol a elektrinu. Volkswagen plánuje do roku 2025 na miestny trh uviesť celkovo 15 elektrických a dvojpalivových vozidiel.