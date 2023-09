Košickú Steel arénu čaká najväčšia rekonštrukcia od jej otvorenia v roku 2006. Ako informovalo mesto Košice, stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti by mali stáť viac ako 5,7 milióna eur.

Práce by mali byť realizované na budúci rok, od konca apríla do polovice septembra. Projekt by mal mať tri časti. Výmena chladiacej technológie a vzduchotechniky by mala stáť temer 3,5 milióna eur. Ďalších 1,34 milióna eur by malo byť použitých na výmenu strešného svetlíka a obnovu zázemia, a napokon 900-tisíc eur je určených na výmenu osvetlenia.

Dané sumy sú bez DPH. Ako uviedol krízový manažér Steel arény Martin Schwarc, rekonštrukcia by mala vyriešiť problémy s havarijným stavom strešného opláštenia budovy aj so zatekaním po dažďoch. Znížiť by sa mali aj náklady na energie a teplo.

Rekonštrukciu by mal do značnej miery financovať Fond na podporu športu, a to sumou päť miliónov eur.

„Financie na rekonštrukciu Steel arény získa Občianske združenie Košická aréna, ktoré ju prevádzkuje. V občianskom združení disponuje mesto Košice a Slovenský olympijský a športový výbor zhodne s 33,33-percentným podielom na hlasovacích právach.Okrem nich vlastnia podiely ako súkromné osoby aj Martin Joščák (17 percent), Ľubomír Veme a Anton Jura (obaja po 8,17 percenta). Okrem fondu sa na rekonštrukcii budú podieľať pôžičkami a darmi aj sponzori a obchodní partneri občianske združenie Košická aréna,“ uvádza mesto.

Dosiaľ posledná väčšia investícia do Steel arény bola v rokoch 2018 až 2019.