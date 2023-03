Krajiny Európskej únie sa chcú vrátiť k dodržiavaniu spoločných fiškálnych pravidiel, ktoré však majú lepšie odrážať ekonomickú realitu doby ovplyvnenej pandémiou covidu-19 a vojny na Ukrajine. Ministri financií únijných krajín v utorok podporili všeobecné princípy reformy rozpočtových a dlhových pravidiel navrhnuté vlani Európskou komisiou, na všetkých podrobnostiach sa však zatiaľ nezhodujú. Podľa českého ministra financií Zbyňka Stanjuru sa čaká debata napríklad o prijateľnosti výnimiek pre jednotlivé štáty.

Unijné fiškálne pravidlá známe ako Pakt stability a rastu vyžadujú, aby verejný dlh neprekročil 60 percent hrubého domáceho produktu (HDP). Rozpočtové deficity zároveň nesmú prevýšiť tri percentá HDP. Brusel však platnosť paktu pozastavil v roku 2020 pre ekonomické dopady covidovej pandémie a mimoriadne uvoľnenie predĺžil do konca tohto roka, najmä pre energetickú krízu čiastočne spôsobenú vojnou na Ukrajine.

Ministri sa v utorok zhodli, že v budúcnosti by mali štáty začať znovu rešpektovať oba spomínané stropy voči HDP, komisia by ale mala väčší dôraz klásť na individuálnu situáciu jednotlivých štátov. „Nové pravidlá by mali byť viac realistické, aby boli vymožiteľné,“ povedal po rokovaní novinárom Stanjura.

Grécko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko majú dlh presahujúci dvojnásobok spomínaného 60-percentného stropu a nie sú schopné sa k nemu v najbližších rokoch priblížiť, zatiaľ čo viac ako desiatka krajín vrátane Česka sa do povolenej úrovne zmestí.

V hre je aj možnosť, že by sa v budúcnosti platnosť pravidiel núdzovo pozastavila pre skupinu krajín alebo len jediný štát, ako je to v súčasnosti pre celý blok. Podľa Stanjuru vyvolá táto úniková klauzula zrejme veľké debaty.

Unijní činitelia hovoria o tom, že by sa na reforme paktu mohla dvadsaťsedmička krajín zhodnúť s Európskym parlamentom do jari budúceho roka. Inak hrozí výrazné zdržanie pre voľby do Európskeho parlamentu.