Členské krajiny Európskej únie sa v pondelok prvýkrát nezhodli na reforme trhu s energiami, ktorá má predísť opakovaniu vlaňajšieho rekordného zdražovania elektriny. Úniovým ministrom energetiky sa nepodarilo prekonať rozdiely v názoroch na podporu uhoľných elektrární či na možnosti regulovať ceny.

Návrh úpravy fungovania energetického trhu

Skupina krajín vrátane Nemecka a Talianska sa podľa diplomatických zdrojov po vyše osemhodinovom rokovaní postavila proti návrhu, k ktorého doladeniu by sa tento piatok mali vrátiť veľvyslanci členských krajín. Ak sa štátom na druhý pokus dohoda podarí, budú v druhej polovici roka o konečnej podobe pravidiel vyjednávať s poslancami Európskeho parlamentu.

Európska komisia v marci v reakcii na vlaňajšiu energetickú krízu prišla s návrhom úprav fungovania energetického trhu. Časť najmä juhoeurópskych krajín požadovala zásadnú reformu vrátane oddelenia cien plynu a elektriny, po tlaku skupiny štátov na čele s Nemeckom však zmeny nebudú také výrazné.

Návrh, ktorý majú ministri na stole, počíta s povinným rozšírením ponuky kontraktov pre domácnosti aj firmy zaručujúce aj zmluvy s pevnou cenou elektriny. Podiel dlhodobých zmlúv prispievajúcich k cenovej stabilite by sa mal zvýšiť na trhu.

Popri dlhodobých kontraktoch majú dôležitú úlohu zohrať aj takzvané rozdielové zmluvy pri verejnej podpore investícií do výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a jadra. Tie majú zaručiť pevné ceny elektriny a tiež čiastočne znížiť vplyv ceny plynu na ich tvorbu.

Rozdiely neprekonali

Štáty sa však nezhodli na detailoch podmienok, za ktorých budú tieto zmluvy s fixnou cenou zabezpečovať prerozdelenie ziskov z výroby energie. Pokiaľ sa trhová cena elektriny zvýši nad cenu v zmluve, môže štát nadbytočné príjmy rozdeliť medzi spotrebiteľov, ak naopak klesne, doplatia výrobcovia rozdiel od ceny stanovenej v kontrakte.

„Veľa sme sa priblížili, ale rozdiely v konkrétnych formuláciách sme zatiaľ úplne neprekonali," povedala po rokovaní švédska ministerka energetiky Ebba Buschová, ktorej krajina Rade EÚ predsedá a pripravila dnešný kompromisný návrh. Švédsko sa podľa nej pokúsi do konca mesiaca, kedy odovzdá predsedníctvo Španielsku, štáty k dohode doviesť.

Výraznejší problém bol podľa diplomatov pri dočasnej podpore uhoľných elektrární, ktoré majú krajinám s nedostatkom výroby z jadrových či obnoviteľných zdrojov zaručiť núdzovú kapacitu výroby energie a predísť výpadkom jej dodávok pre spotrebiteľov. Návrh švédskeho predsedníctva, ktorý vyšiel v ústrety najmä Poľsku značne závislému od uhlia, sa nepáčil mnohým členským štátom, ktoré podporujú podporu výlučne pre bezemisné zdroje energie.

Zástupcovia Nemecka, Rakúska alebo Španielska pred rokovaním dávali najavo, že sa nemienia so ústretovosťou k uhliu zmieriť. Napríklad nemecký minister hospodárstva a klímy Robert Habeck vyhlásil, že je v rozpore s klimatickými cieľmi EÚ.

Spor o možnosť regulovať ceny v prípade ich výrazného nárastu

„Ak majú niektoré krajiny pocit, že táto výnimka pomôže k zabezpečeniu ich energetickej bezpečnosti, tak tomu rozumiem," povedal naproti tomu novinárom český minister priemyslu Jozef Síkela.

V ceste popri uhoľných elektrárňach stál aj spor o možnosť regulovať ceny v prípade ich výrazného nárastu. Zástupcovia vlád sa nedohodli na podmienkach, za ktorých by členské krajiny mohli na obmedzenie cien siahnuť bez toho, aby museli v rámci pravidiel štátnej pomoci žiadať o povolenie Európsku komisiu.

Proti návrhu sa nakoniec popri Nemecku a Taliansku postavili ešte Rakúsko, Belgicko a Maďarsko, ktoré mali dostatočnú váhu na jeho zablokovanie.

K reforme sa koncom týždňa vrátia veľvyslanci členských štátov, ktorí by podľa diplomatov mohli dojednať kompromisný text bez potreby zvolávať ďalšie ministerské rokovania. Definitívnu podobu pravidiel určí až vyjednávanie s europoslancami, ktoré by podľa optimistických scenárov mohlo byť hotové do konca roka.