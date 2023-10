Európska únia by mala do roku 2030 produkovať 42,5 percenta celkovej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Smernicu v pondelok definitívne schválila Rada EÚ, teda členské štáty terajšej dvadsaťsedmičky. Už v polovici septembra návrh odsúhlasili europoslanci.

Súčasný cieľ z roku 2018 stanovoval podiel obnoviteľných zdrojov na 32 percent. Nová smernica hovorí o zvýšení tohto cieľa na 42,5 percenta do roku 2030 s tým, že členským štátom sa odporúča dosiahnuť až 45 percent. „Ide o veľký úspech v rámci balíka Fit for 55, ktorý pomôže dosiahnuť klimatický cieľ EÚ, ktorým je znížiť emisie Európskej únie do roku 2030 o najmenej 55 percent,“ uviedla španielska ministerka životného prostredia Teresa Riberaová, ktorej krajina teraz EÚ predsedá. „Je to krok vpred, ktorý prispeje k dosiahnutiu klimatického cieľa EÚ spravodlivým, cenovo efektívnym a konkurencieschopným spôsobom,“ dodala.

Smernica tak bola formálne prijatá, teraz bude uverejnená v Úradnom vestníku EÚ a o 20 dní neskôr nadobudne účinnosť. Členské štáty budú mať odvtedy 18 mesiacov na to, aby ju previedli do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Pokiaľ ide o oblasť dopravy, krajiny únie si podľa smernice budú musieť vybrať, či do roku 2030 zvýšia podiel obnoviteľných zdrojov v doprave na 29 percent, alebo obmedzia intenzitu skleníkových plynov produkovaných ich využitím v doprave o 14,5 percenta. Priemysel by mal zvyšovať podiel obnoviteľných zdrojov o 1,6 percenta ročne.

Počas prerokovania smernice viedli štáty zásadnú diskusiu o možnostiach využitia jadrovej energie prostredníctvom nízkoemisného vodíka, ktorý sa vyrába elektrolýzou z vody pomocou elektriny z jadra. Skupina jeho zástancov vrátane Francúzska alebo Česka presadzovala väčší podiel nízkoemisného vodíka, odporcovia ako Rakúsko či Nemecko ho chceli vylúčiť úplne. Konečný kompromis hovorí o tom, že v roku 2030 bude musieť 42 percent vodíka využívaného v priemysle pochádzať z obnoviteľných zdrojov, o päť rokov neskôr potom tento podiel stúpne na 60 percent.