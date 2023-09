Doterajšia podpora prechodu na bezemisné vozidlá na Slovensku nepostačuje. Konštatujú to štátni analytici z Inštitútu environmentálnej politiky (IEP). Ako pritom zdôrazňujú, jedným z najviac využívaných opatrení, ktoré môžu urýchliť nástup elektromobility, sú priame dotácie na nákup elektromobilov.

„Nákupná cena elektromobilov je v porovnaní s autami na spaľovací motor stále vysoká. Na základe modelovej flotily SR je približný cenový rozdiel medzi elektromobilom a autom na spaľovací pohon 15 400 eur. Znížením rozdielu v nákupnej cene pomocou dotácií na nákup elektromobilov sa zvýši ich konkurencieschopnosť," konštatuje inštitút a zároveň dodáva, že v minulom roku dotovalo nákup elektromobilov 21 krajín Európskej únie.

Podľa návrhu analytikov by sa výška dotácia mala postupne znižovať v čase i s vyššou nákupnou cenou vozidla. Kúpu vozidiel s cenou do 35-tisíc eur by podľa ich návrhu mal štát v budúcom roku dotovať sumou 6-tisíc eur, o rok na to sumou 4 250 eur a v roku 2026 čiastkou 2 750 eur. V roku 2027 by mala podpora dosiahnuť 2-tisíc eur a napokon v roku 2028 iba 1 250 eur. Pri vozidlách s cenou od 35- do 50-tisíc eur by mali dotácie polovičnú hodnotu.

Navrhovaná výška dotácie vychádza z priemeru 21 krajín únie. „So znižujúcim sa rozdielom cien medzi elektrickými a spaľovacími autami sa očakáva zníženie priamej dotácie na nákup elektromobilov na ročnej báze podľa príkladov z Holandska či Nemecka. Pre drahšie modely áut sa odporúča nižšia dotácia v dôsledku menších rozdielov v nákupnej cene. Na vozidlá s cenou vyššou ako 50-tisíc eur by sa dotácia nevzťahovala," objasňuje IEP. Maximálny rozpočet opatrenia odhadol na 10 až 15 miliónov eur.

Inštitút environmentálnej politiky je nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR. Jeho poslaním je poskytovať analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť.