Štát pripravuje pre chovateľov hospodárskych zvierat výraznú zmenu a chce im o viac ako polovicu skrátiť čas, počas ktorého budú musieť nahlásiť každú jednu zmenu v počte chovaných zvierat. Z doterajších siedmich dní budú mať na to len tri dni. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) apeluje na ministerstvo pôdohospodárstva a na politikov, aby od 1. júla 2024 neskracovali platnú 7-dňovú lehotu nahlasovania stavov zvierat. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Či už sa zviera narodí, zomrie alebo je prevezené z farmy, to všetko budú musieť chovatelia nahlásiť vo veľmi krátkom čase. „Staneme sa tak ojedinelou krajinou v EÚ, kde majú takto prísne nastavené podmienky. Chovatelia zvierat so skrátenou oznamovacou lehotou zásadne nesúhlasia a už dnes upozorňujú, že v prípade stoviek až tisícok zvierat v jednom podniku ohlasovaciu povinnosť nemajú ako stihnúť. Hrozia im vysoké pokuty a krátenie európskych a národných podpôr,“ upresnila SPPK. Dodala, že v marci 2023 boli do legislatívneho procesu predložené návrhy agrorezortu, ktorých cieľom bolo, aby poľnohospodári od 1. júla 2024 nahlasovali každú zmenu elektronicky do troch dní. „Dôvodom tejto zmeny bol najmä fakt, že audit EK Slovensku vytýkal, že hlásenia zasielané do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat listom alebo emailom neboli vždy rýchlo začlenené do databázy," dodala.

SPPK súhlasí, aby sa zmeny po novom nahlasovali elektronicky. Problém však predstavuje skrátenie oznamovacej povinnosti. „My, chovatelia, nerozumieme, prečo ministerstvo pristúpilo k zavedeniu skráteného termínu, keď sme vysvetľovali, že takto nastavená povinnosť zvýši byrokraciu a výrazne sťaží chov hospodárskych zvierat. Opäť raz chceme ísť opačnou cestou a namiesto zjednodušovania podnikania ho len zhoršujeme. Treba otvorene povedať, že štát za posledné roky nezvládol svoju úlohu pripravovať pre poľnohospodárov také podmienky, aby podnikanie v poľnohospodárstve bolo atraktívnejšie, prispelo k celkovému rozvoju vidieka a oslovilo viac aj mladú generáciu,“ zdôraznil podpredseda SPPK Miroslav Štefček.

Peter Repiský, predseda Zväzu chovateľov slovenského dobytka, povedal, že potrebujú rozširovať chovy a nie ich zaťažovať byrokraciou. Pokiaľ začne od 1. júla 2024 platiť pre chovateľov skrátená trojdňová oznamovacia lehota, Slovensko sa stane jednou z krajín s najprísnejšími pravidlami pre chovateľov.