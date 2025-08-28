Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odstrel 74 vlkov dravých.
Kvótu agrorezort prerozdelil medzi kraje – v Žilinskom povolil odlov 25 jedincov, v Banskobystrickom 21, v Prešovskom 17, v Košickom siedmich a v Trenčianskom štyroch.
Ministerstvo určilo 25-percentnú kvótu z čistého ročného prírastku, čím je podľa neho zabezpečené, že nedôjde k ohrozeniu vlčej populácie na Slovensku.
Lov nebude povolený na územiach s piatym stupňom ochrany, na územiach európskeho významu, kde je vlk chránený, v pohraničných oblastiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a na územiach v okolí ekoduktov.