Štát by mohol Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov ročne prispievať stovkami tisíc eur. Príspevok vo výške 600-tisíc by sa zároveň mohol každoročne zvyšovať o infláciu. Vyplýva to z novely zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Do Národnej rady SR ju predložili opoziční poslanci Smeru-SD Boris Susko a Marián Nemky spolu s nezaradeným poslancom Matúšom Šutajom Eštokom.

„Cieľom návrhu zákona je vymedziť minimálne prostriedky, ktorými by mal štát každoročne podporiť Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, a tým prispieť k protifašistickému a demokratickému odkazu, ku ktorému sa Slovenská republika hlási,“ píše sa v dôvodovej správe.

Poslanci pripomenuli, že zväz plní celospoločenské záujmy a úlohy presadzovania demokratických princípov, humanizmu a sociálnej spravodlivosti a zároveň vyzdvihuje pronárodný odkaz. „Avšak bez uznávania fašizmu, nacizmu či iných totalitných ideológií,“ podotkli poslanci. Vyzdvihli pritom potrebu plnenia úloh zväzu najmä v súčasnosti. Doterajšiu finančnú podporu zo strany štátu považujú za nízku.