Slovensko využilo z prostriedkov Európskej únie (EÚ) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 31. marcu tohto roka vo všetkých jedenástich programoch zhruba 11,3 miliardy (mld) eur, teda 67,3 percenta z celkovej aktuálnej alokácie takmer 16,8 mld. eur. Bez Programu rozvoja vidieka dosiahlo čerpanie eurozdrojov skoro 10 mld. eur s podielom necelých 69 percent zo 14,5 mld. eur. Vyplýva to z najnovších údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Čerpanie eurofondov vo všetkých programoch oproti koncu februára medzimesačne vzrástlo takmer o 204 mil. eur a miera o 1,2 percentuálneho bodu. Využívanie zdrojov EÚ sa od začiatku tohto roka, čiže za prvé tri mesiace, zvýšilo o 414 mil. eur a úroveň približne o 2,5 percentuálneho bodu.

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania ku koncu marca presiahlo 1,9 mld. eur, čiže skoro 66 percent z plánovaných necelých 3 mld. eur. Kontrahované prostriedky EÚ v závere predošlého mesiaca predstavovali celkovo takmer 16,4 mld. eur, zhruba 98 percent z celkovej vyčlenenej sumy. Riadiace orgány jednotlivých programov sprístupnili v platných výzvach a vyzvaniach pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z eurozdrojov 23,8 mld. eur, čo celkovú alokáciu prevyšuje o 42 percent.

Zostáva 31 percent alokácie

Do konca tohto roka zostávalo z financií EÚ v programovom období 2014 až 2020, bez Programu rozvoja vidieka, využiť za deväť mesiacov ešte 4,53 mld. eur, čiže 31 percent alokácie. Čerpanie by tak malo dosiahnuť priemerne 503 mil. eur mesačne. Program rozvoja vidieka z dôvodu predĺženia programového obdobia v tomto prípade do 31. decembra 2022 je možné implementovať až do roku 2025. Dovtedy v ňom treba využiť ešte 959 mil. eur, teda 42 percent z alokácie.

Nadpriemernú úroveň využívania prostriedkov EÚ pri celkovej bilancii má stále šesť programov - Technická pomoc vyše 94 percent z viac ako 159 mil. eur, Interact III cez 90 percent z 39 mil. eur, Efektívna verejná správa takmer 82 percent z 355 mil. eur, Ľudské zdroje tiež skoro 82 percent z 3 mld. eur, programy cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko viac než 76 percent z 90 mil. eur a Slovensko - Rakúsko nad 67 percent z takmer 76 mil. eur.

Pod priemernou úrovňou čerpania ostáva päť programov - Integrovaná infraštruktúra využila 66,5 percenta z viac než 6 mld. eur, Kvalita životného prostredia skoro 65 percent z 2,8 mld. eur, Program rozvoja vidieka skoro 58 percent z 2,3 mld. eur, Integrovaný regionálny operačný program cez 56 percent z 1,9 mld. eur a Rybné hospodárstvo 26,5 percent z 9,4 mil. eur.