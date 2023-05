Český IT startup na trhu s aplikáciami Product Fruits získal vlani používateľov po celom svete. Nedávno do spoločnosti kapitálovo vstúpila investičná skupina Leverage a slovenský fond rizikového kapitálu Venture to Future Fund.

„Ak dnes spoločnosti konvertujú 15 percent používateľov svojej aplikácie z bezplatnej skúšobnej verzie na platiacich, s naším produktom sa percento ochotných platiť zvýši na 25 percent. Noví používatelia totiž pochopia aplikáciu lepšie a rýchlejšie. Pre firmu to znamená 65-percentný nárast príjmov,“ vysvetlil Karel Papík, spoluzakladateľ spoločnosti Product Fruits.

„Ponúkame platformu, ktorú môžu firmy jednoducho nasadiť a okamžite vidieť rast tržieb a pokles nákladov,“ priblížil druhý spoluzakladateľ Product Fruits Ladislav Šalom.

„Páči sa nám, že veľká časť prostriedkov bude použitá na implementáciu umelej inteligencie a je tu potenciál posunúť trh o level vyššie,“ uviedla za Venture to Future Fund členka predstavenstva Miriama Kováčová.

Spoločnosť Product Fruits sa zameriava predovšetkým na vývojárov produktov SaaS (softvér ako služba). Svoje produkty ponúka od januára 2022 a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 30 krajinách.

Leverage je investičná skupina investujúca do internetových spoločností pôsobiacich na trhu e-commerce v strednej a východnej Európe.

Venture to Future Fund je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holdingu. Ide o prvý rizikový fond tohto typu v regióne strednej a východnej Európy, ktorý získal kapitál od EIB.