Druh dreveného uhlia, ktorý amazonské kmene prvýkrát použili pred tisíckami rokov, sa stáva kľúčovou surovinou na ceste za čistou nulou, teda svetom bez emisií. Firmy ako Microsoft či JPMorgan Chase, BlackRock a ďalšie „blue chip“ spoločnosti chcú tak kompenzovať svoje uhlíkové emisie.



Bloomberg informuje, že táto surovina, známa ako biouhlie, vytvorená zahrievaním biomasy a iného poľnohospodárskeho odpadu, dokáže zachytávať uhlík po stovky rokov a zároveň zlepšovať kvalitu pôdy. Podľa Microsoftu ide o „skutočné riešenie na odstraňovanie uhlíka“. Firma patrí medzi rozširujúcu skupinu tých, ktorí si kúpili kredity na biouhlie. Trh zostáva zatiaľ malý, no je pripravený na rast.

Biouhlie má potenciál izolovať až dve miliardy ton oxidu uhličitého ročne do roku 2050 alebo takmer toľko, koľko India vypustí za rok. Pri zahrievaní biomasy vznikajú aj biooleje a plyn, ktoré je možné využiť na výrobu elektriny. Biouhlie môže byť zakopané do zeme ako doplnok pôdy alebo zapracované do stavebných materiálov. Pri každej tone vyrobeného biouhlia sa izolujú približne tri tony oxidu uhličitého.

Záujem stúpa

Kredity sa podľa trackera Puro.earth z Helsínk predávajú po približne 111 eur. Je to len zlomok súčasnej ceny iných technológií na zachytávanie uhlíka, ako napríklad elektrochemické zachytávanie oceánskeho uhlíka. Dokonca aj po tom, čo ceny v minulom roku vyskočili o 29 percent, využívanie kreditov bio uhlia sa viac ako zdvojnásobilo, čo signalizuje silný dopyt. Generálny riaditeľ Puro.earth Antti Vihavainen očakáva, že trhová hodnota sa tento rok ešte zvýši, keďže záujem amerických spoločností, ktoré tvoria polovicu kupujúcich, stúpa.



Počiatky biouhlia siahajú do čias, keď pôvodní obyvatelia Amazónie používali drevené uhlie, rozbitú keramiku, kompost a iný domáci odpad na výrobu Terra Preta de Indio alebo „amazonskej tmavej zeme“. Či už náhodou, alebo zámerne, tieto spoločnosti vytvorili poréznu ornicu, ktorá zadržiavala vodu a bola významným hostiteľom živín.

Jedným z najväčších dodávateľov biouhlia od Puro.earth v Austrálii je Rainbow Bee Eater. Peter Burgess, ktorý spoločnosť v roku 2007 spoluzakladal, hovorí, že jej cieľom bolo zobrať biomasu, ktorá by sa inak vyhodila, a premeniť ju na biouhlie. Medzivládny panel pre zmenu klímy uznal v roku 2018 biouhlie za spôsob izolovania uhlíka. Pretože biouhlie sa rozkladá oveľa pomalšie ako biomasa, uhlík sa nedostane späť do atmosféry po stovky rokov, čo z neho robí účinnú metódu zachytávania uhlíka.



Kompenzácia biouhlia „všetko zmenila,“ povedal P. Burgess. Dodatočný príjem mu umožnil znížiť ceny o 60 až 80 percent, čím povzbudil viac farmárov, aby to vyskúšali. Spoločnosť Rainbow Bee Eater má teraz dve pyrolýzne zariadenia a plánom je „vybudovať viac projektov, najať viac ľudí, zarobiť viac peňazí a postaviť ešte viac projektov,“ prezradil jej šéf.

Medzi technológiou a prírodou

Do problematiky postupne prenikajú aj ďalšie krajiny. Americké ministerstvo poľnohospodárstva má k dispozícii financie pre farmárov, ktorí používajú biouhlie a spĺňajú určité podmienky. Od roku 2015 do roku 2021 vzrástla produkcia päťnásobne, keď dosiahla približne 800-tisíc ton. Čo sa týka hodnoty, trh sa podľa Precedence Research môže do roku 2032 takmer strojnásobiť na približne 633 miliónov dolárov.



Kredity na bio uhlie sa nachádzajú na „zaujímavom priesečníku medzi technológiou a prírodou“, povedal generálny riaditeľ spoločnosti GenZero Frederick Teo. Plánujú 3,7 miliardy dolárov vynaložiť na klimatické projekty. „Sme veľmi konštruktívni, pokiaľ ide o biouhlie,“ doplnil s tým, že má veľký potenciál.