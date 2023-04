Prezident Emmanuel Macron mal dlho neochvejnú pozíciu hlavného hýbateľa francúzskej politiky. Pre svoje kroky pri presadzovaní dôchodkovej reformy, pre svoje správanie voči poslancom aj pre búrlivú reakciu verejnosti na reformu sa však teraz Macron stáva pre vlastnú stranu Obnova (Renaissance) do istej miery príťažou, píše v analýze denník Le Figaro.

Macron v pondelok v prejave k národu povedal, že vníma hnev spoločnosti. Časť jeho spolustraníkov verí, že sa prezidentovi podarí dostať Francúzov späť na svoju stranu pomocou ciest do regiónov. Dnes však na neho v Alsasku čakala stovka demonštrantov, ktorí svoju zlosť vyjadrovali tlčením do hrncov. Časť straníkov je v pokušení oslabeného politika obchádzať.

„Prezident je v prvej línii, zasiahlo to jeho politický kapitál. Vláda dostatočne nepohltila politickú nespokojnosť,“ domnieva sa nemenovaný člen vlády. Predsedníčka Národného zhromaždenia Yaël Braunová-Pivetová prezidenta nepriamo hájila, keď vo vysielaní stanice France Inter povedala, že „možno čakáme od prezidenta veľa“, a vyzvala ostatné politické sily na zodpovednosť.

Časť poslancov Macrona viní z uzurpácie moci a panovačnosti. „Je chyba veci personifikovať a vládnuť sám,“ myslí si poslankyňa Obnovy Caroline Janvierová. „Niektorí už ho nemôžu ani vystáť,“ povedal denníku Le Figaro nemenovaný poslanec z Macronovej strany.

Prvýkrát na verejnosti

Emmanuel Macron sa dnes objavil na verejnosti prvýkrát od chvíle, keď podpísal nepopulárnu dôchodkovú reformu. Pred továrňou v Alsasku ho privítali protestujúci bučaním a búchaním do hrncov. Niektorí držali transparenty kritizujúce prezidenta. Keď potom Macron zamieril do neďalekej dediny, mnoho ľudí naňho pokrikovalo: „Macron, odstúp!“. Ako popísala agentúra Reuters, našli sa aj takí, ktorí mu naopak ďakovali, vyjadrovali podporu a chceli sa s prezidentom fotiť. Prevažne však bolo prijatie v tomto regióne pre Macrona skôr nepriateľské. A to aj napriek tomu, že išlo v minulosti o oblasť, ktorá ho vo voľbách výrazne podporila.

Počas návštevy dediny Sélestat Macron uviedol, že nemá problém s tým, že ľudia vyjadrujú svoju nespokojnosť. „Krajina sa ale musí posunúť dopredu,“ uviedol. O niečo skôr počas návštevy továrne na adresu protestujúcich, ktorí vyjadrujú svoju nespokojnosť bitím do hrncov a panvíc, tiež poznamenal, že panvice „Francúzsku nepomôžu posunúť sa vpred“. Nie je podľa neho možné, aby spoločnosť počúvala len tých, ktorí „robia najväčší hluk“.

Symbolický pohlavok dostal Macron minulý štvrtok, keď bývalá ministerka energetiky a životného prostredia Barbara Pompiliová a tri jej kolegyne vystúpili z poslaneckého klubu strany Obnova a zostali len pridruženými členkami. Počet vládnych hlasov to neohrozí, ale je to silné gesto, píše Le Figaro.

Ďalší prejav nedôvery sa objavil minulú stredu, keď poslanci zamietli vymenovanie Macronovho kandidáta do čela národnej agentúry na ochranu životného prostredia. Štyria poslanci z Macronovho tábora hlasovali proti, ďalší štyria sa zdržali.

Historik Jean Garrigues hovorí o „obraze republikánskeho monarchu, ktorý je symbolicky katastrofálny“. Macron sám seba staval do centra diania a odmietal ponechať väčšiu autonómiu poslancom, ktorí ho podporovali, myslí si historik.

Paradoxne „bonapartistický štýl“, ktorý Macronovi a jeho strane zaistil jasné víťazstvo a väčšinu pri parlamentných voľbách v roku 2017, je mu teraz na škodu. „Všetci na tom tratia. Poslanci, pretože sa k nemu priklonili a on, pretože jeho osobná popularita vädne,“ uzatvára Garrigues.