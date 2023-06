Generálny riaditeľ spoločnosti Open AI Sam Altman investoval do britského startupu, ktorý v laboratóriu z buniek zvierat vyrába slaninu a bôčik. Patentovaná technológia firmy Uncommon navyše pri výrobe eliminuje potrebu antibiotík, živočíšnych produktov a znižuje množstvo potrebných surovín.

Podľa denníka The Telegraph investoval Altman do mnohých spoločností, no väčšina z nich pôsobí v technologickom či energetickom sektore. Do jeho investičného portfólia patria napríklad Reddit, Patreon, Helion Energy a spoločnosť Neuralink Elona Muska, ktorá sa zaoberá vývojom mozgových čipov. Altman s bratom Maxom riadia investičný fond Apollo Projects, ktorý poskytuje financovanie firmám, ktoré súrodencov „nútia zmeniť ich pohľad na svet“.

Uncommon v piatok oznámil, že sa mu od investorov podarilo získať celkovo 30 miliónov dolárov. Výkonná riaditeľka britského startupu Benjamina Bollagová je Altmanovcom vďačná za to, že jej nápadu verili vtedy, keď mu nikto iný neveril. Fond Apollo Projects totiž do Uncommonu investoval ešte v jeho začiatkoch.