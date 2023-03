Európska komisia v rámci takzvaného Green dealu navrhuje postupné znižovanie emisií CO2 pochádzajúcich z ťažkých cestných vozidiel, ako sú nákladné autá či autobusy. Práve tieto vozidlá sú zodpovedné za šesť percent všetkých emisií skleníkových plynov a až 25 percent emisií pochádzajúcich z cestnej dopravy. Preto komisia predkladá nový plán postupného znižovania. Pre nákladnú dopravu navrhuje 45-percentné zníženie emisií od roku 2030, ďalej 65-percentné zníženie od roku 2035 a napokon 90-percentné zníženie od roku 2040.

Pre mestské autobusy komisia navrhuje dokonca úplne bezemisné riešenie. Tieto návrhy prichádzajú v kontexte Európskeho Green dealu a plánu REPowerEU, ktorý má za cieľ znížiť energetickú závislosť EÚ na dovoze fosílnych palív.

Europarlament v tejto súvislosti informoval, že má za cieľ dosiahnuť 100-percentné zníženie emisií CO2 vyprodukovaných osobnými automobilmi a ľahkými úžitkovými vozidlami. Parlament hlasoval v prospech nových pravidiel, patriacich pod program „Fit for 55“. Týmto by sa mali znížiť emisie skleníkových plynov z osobných áut na nulu do roku 2035. Zníženia sú taktiež postupné, do roku 2030 by to malo byť na úrovni 55 percent a 50 percent pre autá a ľahké dodávky, a následne úplné zníženie do roku 2035. Za návrh hlasovalo 340 poslancov Európskeho parlamentu, proti bolo 279 a 21 sa zdržalo.

TikTok musí preč zo zariadení zamestnancov Eurokomisie

Koncom februára Európska komisia (EK) informovala, že jej zamestnanci dostali email, v ktorom boli inštruovaní, aby si zo svojich elektronických zariadení odinštalovali aplikáciu TikTok. "V záujme ochrany údajov Komisie a zvýšenia jej kybernetickej bezpečnosti sa správna rada EK rozhodla pozastaviť používanie aplikácie TikTok na firemných zariadeniach a osobných zariadeniach zaregistrovaných v službách mobilných zariadení Komisie," uvádza sa v emaili.

Rozhodnutie prišlo po tom, ako TikTok priznal, že dáta ktoré zbiera o svojich užívateľoch, môžu byť dostupné aj z ich centrály v Číne. "Sme sklamaní z tohto rozhodnutia, ktoré je podľa nášho názoru nesprávne a založené na zásadných omyloch. Obrátili sme sa na Komisiu, aby sme uviedli veci na pravú mieru a vysvetlili, ako chránime údaje 125 miliónov ľudí v celej EÚ, ktorí každý mesiac prichádzajú na TikTok," reagoval hovorca TikToku.

Spotreba plynu v EÚ klesla o viac ako 19 percent za posledný polrok

Eurostat informoval o spotrebe zemného plynu v Únii za august 2022 až január 2023. V rámci plánu REPowerEU bol nastavený cieľ priemerného zníženia spotreby zemného plynu na 15 percent. Na úrovni priemeru EÚ spotreba klesla o 19,3 percenta. Najráznejšie zníženia zaznamenali krajiny ako Fínsko, Litva či Švédsko, a to pokles o 57,3 percenta , o 47,9 percenta, respektíve o 40,2 percenta. Slovensko, naopak, zaznamenalo nárast spotreby okolo päť percent. Slovensko bolo jednou z dvoch krajín EÚ, kde sa spotreba zvýšila, avšak menej ako na Malte.

Európska komisia predkladá nové pravidlá náležitej starostlivosti

Európska komisia prijala návrh na nové pravidlá náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti s cieľom podporiť zodpovedné správanie podnikov, identifikovať, predchádzať a zmierňovať nepriaznivé vplyvy ich činností na ľudské práva a životné prostredie. Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať na spoločnosti z EÚ a spoločnosti mimo EÚ pôsobiace v EÚ. Vnútroštátne správne orgány vymenované členskými štátmi budú zodpovedné za dohľad nad novými pravidlami a v prípade ich nedodržiavania môžu ukladať pokuty.

Nové pravidlá náležitej starostlivosti sa budú vzťahovať na nasledujúce podniky, ktoré Komisia rozdelila do viacerých skupín. V prvej skupine sú zahrnuté spoločnosti s ručením obmedzeným v EÚ, ktoré majú 500 a viac zamestnancov a čistý obrat minimálne 150 miliónov eur. Spoločnosti patriace do tejto skupiny musia mať aj plán na zabezpečenie súladu svojej obchodnej stratégie s Parížskou dohodou. Do druhej skupiny patria spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiace v EÚ, ktoré nespĺňajú prahové hodnoty prvej skupiny, majú 250 a viac zamestnancov a celosvetový čistý obrat 40 miliónov eur a viac. Pre tieto podniky začnú pravidlá platiť o dva roky neskôr ako pre prvú skupinu. Pravidlá sa budú vzťahovať aj na podniky z krajín mimo EÚ pôsobiace v EÚ s prahovou hodnotou obratu vytvoreného v EÚ, ktorá zodpovedá prvej a druhej skupine. Malé a stredné podniky nepatria priamo do pôsobnosti tohto návrhu.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti povedala: „Návrh má dva ciele: po prvé, riešiť obavy spotrebiteľov, ktorí napríklad nechcú kupovať výrobky vyrobené s použitím nútenej práce alebo poškodzujúce životné prostredie. Po druhé, podporiť podnikanie poskytnutím právnej istoty, pokiaľ ide o povinnosti podnikov na jednotnom trhu. Vďaka tomuto právnemu predpisu sa európske hodnoty spravodlivo a primerane premietnu do hodnotových reťazcov.“

Súdny dvor: Generálna advokátka L. Medina navrhuje, aby uznali právne postavenie Čínskej obchodnej komory

Generálna advokátka Laila Medina navrhla, aby Súdny dvor EÚ uznal právne postavenie Čínskej obchodnej komory pre dovoz a vývoz strojov a elektronických výrobkov (CCCME) ako reprezentatívneho združenia. Komora v roku 2018 neúspešne napadla nariadenie Komisie, ktorým sa uložilo antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z liatiny z Číny a následne podala odvolanie proti tomuto rozhodnutiu všeobecného súdu. Komisia a európske spoločnosti pôsobiace na trhu s liatinou žiadajú, aby bolo odvolanie zamietnuté, keďže CCCME je údajne združením, ktoré koná pod vedením ministerstiev Číny a nezastupuje samotných čínskych vyvážajúcich výrobcov. Generálna advokátka Medina však tvrdila, že CCCME spĺňa kritériá reprezentatívneho združenia podľa základného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady bez ohľadu na údajný zásah Číny. Zdôraznila, že právna kvalifikácia komory ako zainteresovanej strany sa nedá predpokladať vopred a je úlohou všeobecného súdu zistiť, aké postavenie a procesné práva mala CCCME priznať Komisia. Toto stanovisko generálnej advokátky však nie je záväzným rozhodnutím. Tie môže vydať iba všeobecný súd.