Správna rada Železníc Slovenskej republiky už vybrala kandidáta na nového generálneho riaditeľa spoločnosti a v utorok ho má navrhnúť na vymenovanie poverenému ministrovi dopravy Pavlovi Lančaričovi.

Železnice zatiaľ nezverejnili, kto je vybraným kandidátom.

Štyria uchádzači o post

Členovia správnej rady štátneho operátora železničnej infraštruktúry v pondelok hlasovali o kandidátovi na základe výsledkov výberového konania zo štvrtka minulého týždňa. Prihlásili sa doňho štyria uchádzači - Peter Blaho, Václav Nebeský, Radoslav Štefánek a Miroslav Zlatohlávek. Prví traja sa po písomných testoch zúčastnili aj na ústnom vypočutí.

Terajší generálny riaditeľ železníc Miroslav Havrila, ktorý je vo funkcii od apríla 2020, sa v júli rozhodol skončiť na vlastnú žiadosť. Počká na svojho nástupcu, ktorý vzíde z výberového konania.

Možné konflikty záujmov

V médiách sa v súvislosti s výberom nového generálneho riaditeľa železníc spomínal možný konflikt záujmov jedného z uchádzačov. Štefánka mal do funkcie na čele železníc krátko pred predčasnými voľbami pretláčať minister dopravy.

Podľa portálu Televízie TA3 ministrov príbuzný Roman Götzl krátko pred vymenovaním úradníckej vlády vstúpil do firmy Railcon spolu s manželkou Štefánka. Toho mala Správna rada odmietnuť pre možný konflikt záujmov, no do výberového konania sa opäť prihlásil.

Podľa Obchodného registra Götzl a Štefánková už vo firme nie sú spoločníkmi a od júna ani konateľmi.

Blaho je riaditeľ Ústredného inštitútu vzdelávania a psychológie železníc, Nebeský bol riaditeľom Českých dráh, Štefánek je spoločníkom a donedávna bol konateľom firiem Korvo a Yrien, Zlatohlávek je radový zamestnanec železníc.

Požiadavky na generálneho riaditeľa

Nový šéf železníc by mal byť skúseným manažérom s minimálne päťročnou praxou v riadiacich funkciách a s odbornou praxou v oblasti železničnej infraštruktúry alebo železničnej dopravy.

Podmienkou je aj prax s priamym alebo projektovým riadením spoločnosti s minimálne 100 zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 miliónov eur ročne. Samozrejmosťou je znalosť aspoň jedného svetového cudzieho jazyka.