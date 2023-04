Spôsob ochrany vkladov v bankách by sa mal zmeniť. Navrhuje to poslanec Marián Viskupič, ktorý do parlamentu predložil novelu zákona o ochrane vkladov. Cieľom je zmena výpočtu výšky vkladu chráneného zákonom o ochrane vkladov tak, aby sa od objemu vkladov neodpočítaval objem záväzkov voči banke.

Podľa súčasnej úpravy sa zistená výška nedostupného vkladu na účely výpočtu náhrady zníži o všetky splatné záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, kedy sa vklady stali nedostupnými. Na neskoršie zmeny sa neprihliada. Pri bežnom neveľkom vklade a zároveň hypotéke klienta v banke by klient zo svojho vkladu podľa Viskupiča nedostal nič, pretože objem vkladov je takmer vždy nižší ako objem úverov, najmä ak ide o hypotekárny úver.

Preto je podľa Viskupiča potrebné zvýšiť istotu klientov, že ich vklad v banke do výšky 100-tisíc eur je bezpodmienečne chránený a nie je potrebné preventívne presúvať finančné prostriedky. „Táto zmena spôsobu ochrany vkladov je však dôležitá aj pre samotné banky. Ak by sa totiž o nejakej banke začali šíriť negatívne informácie, tak výbery vkladov klientov, ktorí majú voči banke aj záväzky, by situáciu banky ešte zhoršili,“ uvádza predkladateľ návrhu.