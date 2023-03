Akokoľvek táto otázka nebola na oficiálnej agende Európskej rady, prieťahy v schvaľovaní plánu, ktorý by vyradil z predaja nové autá na benzín a naftu, zatieňujú dvojdňové rokovania premiérov a prezidentov Európskej únie. Napísal to v piatok web Politico. Na summite v Bruseli zaznievali obavy z narušenia dôvery medzi únijnými hráčmi, český premiér Petr Fiala v snahe upraviť už takmer hotový návrh nevidí problém.

Búrlivá diskusia, ktorá nebola v pláne

Diskusie okolo plánu, ktorý býva označovaný ako zákaz spaľovacích motorov od roku 2035, sa nepremietli do štvrtkových záverov summitu a predsedníčka komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že lídri vec nepreberali, ťahanice ale zrejme pokračovali aj počas zasadnutia Európskej rady.

Plán znižovania a spoplatňovania uhlíkových emisií v automobilovej doprave už dospel ku kompromisnej podobe dojednanej členskými štátmi s Európskym parlamentom a chýba mu už len definitívna pečiatka od únijných vlád, ktoré často bývajú formalitou. Nemecko však na poslednú chvíľu prišlo s požiadavkou na silnejšie ukotvenie výnimky pre spaľovacie motory, ktoré by využívali iné ako fosílne palivá, a k jeho úsiliu sa pridali ďalšie vlády vrátane tej českej.

„To, čo sa teraz odohráva, je legálna súčasť toho procesu,“ povedal v piatok Fiala novinárom pri príchode na druhý deň summitu. Podľa neho je dobré, že sa o návrhu ďalej diskutuje, pretože sľúbená výnimka pre e-palivá „sa nezdá byť dostatočne ošetrená“. „Je pravda, že väčšinou v tejto fáze legislatívneho procesu už nedochádza k zmenám,“ uznal však český premiér.

Opozícia voči Nemecku

U iných európskych lídrov vyvoláva postup tábora vedeného Berlínom kritiku. „Toto nie je smer, ktorým by sme sa mali vydávať. Celá architektúra rozhodovacieho procesu by sa zrútila, keby sme to urobili,“ povedal lotyšský premiér Krišjánis Kariňš. Šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová zase varovala, že v stávke je dôvera medzi inštitúciami Únie a dôveryhodnosť legislatívneho procesu.

Končiaci sa summit v Bruseli podľa Politica prelom v zložitej otázke nepriniesol. „Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok dorazil do Bruselu s vyhlásením, že EÚ urobila sľub a musí ho dodržať. O pár hodín neskôr mu to EÚ vrátila, keď v zásade povedala, že nemecký kancelár klame. Do konca dňa Nemecko odmietlo ponuku ku kompromisu, zatiaľ čo sa pokúšalo zvaliť vinu na EÚ,“ zhrnul web vo svojom článku.

Von der Leyenová na tlačovej konferencii po prvom dni summitu uviedla, že rokovania medzi komisiou a Berlínom naberú na intenzite. „Nemáme v tomto prípade času nazvyš,“ dodala.