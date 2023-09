Francúzsko a Nemecko, dve najväčšie ekonomiky Európskej únie, sa nachádzajú v čoraz vyhrotenejšej patovej situácii. Je to v dôsledku kombinácie energetickej krízy a snahy o posun k zelenej ekonomike, keďže EÚ sa snaží stať uhlíkovo neutrálnou, uvádza Bloomberg.



Hoci sa spor točí okolo úlohy jadrovej energie, v konečnom dôsledku ide o to, ktorá z krajín získa pozíciu priemyselného srdca Európy. „Vlády v Paríži aj v Berlíne hľadajú spôsob, ako zabezpečiť elektrinu za čo najnižšiu cenu,“ povedal vedúci výskumník bruselského think-tanku CEPS Christian Egenhofer. „Je to takmer otázka politického prežitia, dodal.“



Ceny energií zostávajú pre vládu prezidenta Emmanuela Macrona výbušnou témou, najmä pri spomienke na protesty tzv. žltých viest vo Francúzsku pred piatimi rokmi. Koalícia kancelára Olafa Scholza v Nemecku tiež čelí silnému tlaku verejnosti v dôsledku chaotických reforiem na jar tohto roku, ktorých cieľom bolo odkloniť vykurovanie domácností od fosílnych palív. Opozičné strany v oboch krajinách sa tejto otázky chopili.



Spor o ceny energií je len jedným z aspektov napätia medzi oboma krajinami. Francúzsko a Nemecko sa tento rok postavili proti základným prvkom Zelenej dohody. Nemecko presadzovalo zákaz nových vozidiel so spaľovacím motorom od roku 2035 s výnimkou pre e-palivá. Potom Francúzsko vyžadovalo podobnú výnimku pre jadro v zákone o obnoviteľnej energii.

V hre sú miliardy

Teraz sa Francúzsko snaží získať výhodu pri prepracovaní pravidiel EÚ o trhu s elektrinou, aby mohlo predĺžiť životnosť svojej starnúcej a zadlženej flotily reaktorov. Jeho plán by umožnil vláde zabezpečiť väčšiu stabilitu štátom kontrolovanej spoločnosti Électricité de France (EDF) a využiť nové zdroje financovania pre jej jadrové reaktory.



Francúzi veľmi potrebujú finančné prostriedky. EDF uviedla, že bude zrejme musieť investovať 25 miliárd eur ročne do rozšírenia prevádzky 56 reaktorov z 80. a 90. rokov, výstavby nových, doplnenia veternej a solárnej kapacity a modernizácie sietí. Problém je v tom, že energetický gigant má dlh vo výške 65 miliárd eur.

Berlín túto iniciatívu blokuje, keďže aj Nemecko sa po minuloročnom kolapse ruských dodávok plynu snaží prestavať vlastný energetický systém. Chce dokončiť desaťročné úsilie o odstavenie svojich jadrových reaktorov. Najväčšia európska ekonomika sa obáva, že Francúzsko bude v pozícii určovať nemecké ceny energie, ak Parížom navrhované nariadenie umožní EDF vyrábať a predávať energiu s prijateľnejšími nákladmi.



Bez spoľahlivého prístupu k dostupnej energii sa Nemecko obáva, že jeho energeticky náročné spoločnosti budú nútené investovať inde a Nemci prídu o túto priemyselnú základňu. Aspoň tak sa vyjadril nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. „Ide o to, že prevádzkovateľ jadrových elektrární vo Francúzsku môže ponúknuť nízke ceny pod trhovou hodnotou,“ uviedol R. Habeck.

Firmy z Nemecka utekajú

Naozaj existuje dôvod na obavy. Vzhľadom na to, že nemecké náklady na energiu sú stále vysoké a bezpečnosť dodávok je neistá, keďže krajina prestáva využívať uhlie, Francúzsko prilákalo za posledné dva roky takmer o polovicu viac projektov priamych zahraničných investícií ako Nemecko.



Dôvera v nemeckú energetickú transformáciu medzi podnikmi v krajine prudko klesla. Podľa prieskumu Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory takmer tretina výrobcov buď zvažuje presun výroby do zahraničia, alebo sa to práve chystá urobiť. Francúzsko je pripravené získať si ich.

Príkladom je najväčší nemecký výrobca hliníka Trimet, ktorý musel počas minuloročnej energetickej krízy obmedziť výrobu. Pozornosť sa obrátila na jeho hutu v Saint-Jean-de-Maurienne v juhovýchodnom Francúzsku. EDF v júni ponúkla francúzskym prevádzkam Trimetu novú desaťročnú dodávateľskú zmluvu za súčasné trhové ceny. Lacná jadrová energia vo Francúzsku umožnila spoločnosti Trimet pokročiť v „zelenej transformácii“, povedal vtedy generálny riaditeľ Philipp Schlüter.

„Priemyselná konkurencieschopnosť je dôležitým prvkom v spore medzi Nemeckom a Francúzskom,“ uviedol generálny tajomník európskeho energetického združenia Eurelectric Kristian Ruby. „Nemecko čelí problému, že Francúzsko môže mať na mnoho rokov lacnejšiu elektrinu z jadra,“ dodal.



„Spor medzi oboma krajinami nie je pre Európu dobrý,“ dopĺňa aj Henrik Ahlers, vedúci poradenskej spoločnosti EY v Nemecku. Blok by mal byť podľa neho radšej zjednotený s ohľadom na konkurenciu s Čínou a USA.