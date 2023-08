Čínska ekonomika mala tento rok poháňať tretinu globálneho hospodárskeho rastu. Jej dramatické spomalenie v posledných mesiacoch spôsobuje rozruch na celom svete, informuje Bloomberg. Čínsky dovoz všetkého od stavebných materiálov po elektroniku klesá. Spoločnosť Caterpillar tvrdí, že dopyt po strojoch používaných na staveniskách je horší, než sa pôvodne predpokladalo. Americký prezident Joe Biden označil ekonomické problémy za „časovanú bombu“.



Globálni investori už stiahli z čínskych akciových trhov viac ako desať miliárd dolárov. Goldman Sachs Group a Morgan Stanley znížili svoje ciele pre čínske akcie. Hrozí, že spomalenie Číny ovplyvní globálne ceny ropy. Deflácia v krajine spôsobuje, že ceny tovarov dovážaných do celého sveta klesajú. To je výhoda pre krajiny ako USA a Spojené kráľovstvo, ktoré stále bojujú s vysokou infláciou. Niektoré rozvíjajúce sa trhy, ako je India, vidia príležitosť v tom, že prilákajú zahraničné investície, ktoré opúšťajú Čínu.

Dlhodobé spomalenie druhej najväčšej ekonomiky však zvyšku sveta skôr uškodí, než pomôže. Analýza Medzinárodného menového fondu ukazuje, že ak tempo rastu Číny stúpne o jeden percentuálny bod, globálna expanzia sa zvýši približne o 0,3 percentuálneho bodu. V prípade poklesu je to smerom nadol.



Čínska deflácia „nie je taká zlá vec“ pre globálnu ekonomiku, povedal hlavný globálny stratég BCA Research Peter Berezin. „Ak však zvyšok sveta, USA a Európa, upadne do recesie a Čína zostane slabá, potom by to bol problém nielen pre Čínu, ale pre celú globálnu ekonomiku,“ dodal P. Berezin.



Bloomberg prináša pohľad na to, čo spomalenie Číny spôsobuje naprieč ekonomikami a finančnými trhmi.

Obchodný prepad

Mnohé krajiny, najmä tie v Ázii, považujú Čínu za svoj najväčší exportný trh pre všetko od elektronických súčiastok a potravín až po kovy a energiu. Hodnota čínskeho dovozu klesala po deväť z posledných desiatich mesiacov, keďže dopyt ustupuje z rekordných maxím stanovených počas pandémie. Hodnota zásielok z Afriky, Ázie a Severnej Ameriky bola v júli nižšia ako pred rokom.

Najviac zasiahnutá bola Afrika a Ázia, kde hodnota dovozu klesla za prvých sedem mesiacov tohto roka o viac ako 14 percent. Čiastočne je to spôsobené poklesom dopytu po elektronických súčiastkach z Južnej Kórey a Taiwanu, zatiaľ čo klesajúce ceny komodít, ako sú fosílne palivá, takisto zasahujú do hodnoty tovaru dodávaného do Číny.

Deflačný tlak

Ceny výrobcov v Číne za posledných desať mesiacov klesli, čo znamená, že náklady na tovar odosielaný z krajiny klesajú. To je vítaná správa pre ľudí na celom svete, ktorí stále zápasia s vysokou infláciou.



Cena čínskeho tovaru v amerických dokoch tento rok klesala každý mesiac a pravdepodobne to bude pokračovať, kým sa výrobné ceny v Číne nevrátia do kladných hodnôt. Ekonómovia z Wells Fargo & Co. odhadujú, že „tvrdé pristátie“ v Číne, ktoré definujú ako 12,5 percentnú odchýlku od jej trendového rastu, by znížilo základnú prognózu spotrebiteľskej inflácie v USA v roku 2025 o 0,7 percentuálneho bodu na 1,4 percenta.

Pomalé oživenie cestovného ruchu

Čínski spotrebitelia míňajú viac na služby v rámci cestovného ruchu, než na tovar, ale do zámoria sa zatiaľ vo veľkom nepúšťajú. Až donedávna vláda zakazovala skupinové zájazdy do mnohých krajín a stále je nedostatok letov, čo znamená, že cestovanie je oveľa drahšie ako pred pandémiou.

Pandémia a slabá ekonomika obmedzili príjmy v Číne, zatiaľ čo roky trvajúci prepad trhu s bývaním znamená, že majitelia domov sa cítia menej bohatí ako predtým. To naznačuje, že môže trvať dlho, kým sa cestovanie do zámoria vráti na úroveň, na ktorej bolo pred pandémiou, čo zasiahne najmä krajiny v juhovýchodnej Ázii závislé od cestovného ruchu, ako je Thajsko.

Mena slabne

Ekonomické problémy Číny tento rok stlačili tamojšiu menu o viac ako päť percent voči doláru, pričom jüan tento mesiac takmer prekonal hranicu 7,3. Centrálna banka vystupňovala svoju ochranu jüanu prostredníctvom rôznych opatrení vrátane denných fixácií meny.



Údaje agentúry Bloomberg ukazujú, že znehodnotenie offshore jüanu má väčší vplyv na jeho rovesníkov v Ázii, Latinskej Amerike a strednej a východnej Európe, pričom korelácia čínskej meny s niektorými inými rastie.

Dlhopisy strácajú

Pokles úrokových sadzieb v Číne v tomto roku utlmil príťažlivosť jej dlhopisov pre zahraničných investorov, ktorí znížili svoju expozíciu na trhu a hľadajú alternatívy vo zvyšku regiónu.



Držba čínskych štátnych dlhopisov v zámorí je podľa výpočtov Bloombergu na najnižšom bode od roku 2019. Globálne fondy začali byť optimistickejšie pri pohľade na dlhopisy Južnej Kórey a Indonézie, keďže tamojšie centrálne banky sa blížia ku koncu cyklu zvyšovania úrokových sadzieb.

Luxusné akcie

Spoločnosti od Nike po Caterpillar ohlásili obmedzenie príjmov v dôsledku spomalenia rastu v Číne. Index MSCI, ktorý sleduje globálne spoločnosti s najväčšou expozíciou voči Číne, tento mesiac klesol o 9,3 percenta, čo je takmer dvojnásobok poklesu v širšom meradle svetových akcií.



Spoločnosti s luxusným tovarom, ako napríklad LVMH, Kering a Hermes International, sú obzvlášť zraniteľné voči akýmkoľvek výkyvom čínskeho dopytu.