Podľa prezidentky SR obe krajiny zároveň čelia hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií. Povedala to po spoločnom rokovaní s estónskym prezidentom Alarom Karisom v Košiciach, na ktorom hovorili aj o vojne na Ukrajine. Obe hlavy štátu sa zhodli, že v dôležitých témach majú rovnaký postoj.

Estónsko ako inšpirácia

Estónsko je podľa nej veľkou inšpiráciou najmä čo sa týka digitalizácie služieb štátu. „Iba pred pár týždňami sa tam uskutočnili parlamentné voľby, kde väčšina obyvateľov hlasovala práve elektronicky. Takže aj v tomto smere si viem predstaviť rozvoj a potenciál pre rozvoj našej spolupráce,“ spresnila.

Čo sa týka vzdelávania, pripomenula, že estónsky školský systém je hodnotený ako najlepší v Európskej únii. Na stretnutie prezidentov má v rámci možnej spolupráce či inšpirácií nadväzovať aj návšteva šéfa rezortu školstva.

V oblasti biznisu spomenula i plánovanú utorkovú návštevu estónskej spoločnosti Civitta, ktorá je súčasťou Creative Industry Košice. Podľa nej ide o príklad konkrétnej kooperácie medzi oboma krajinami.

Podpora Ukrajiny a hrozby vo forme dezinformácií

Posilnenie spolupráce si vie tiež predstaviť v súvislosti s hybridnými hrozbami a šírením dezinformácií prichádzajúcich najmä z Ruska. Táto téma podľa nej úzko súvisí s bezpečnostnou situáciou. Pripomenula tiež, že Estónsko poskytuje Ukrajine veľkú pomoc, a to vrátane vojenskej. „Máme spoločný pohľad na to, akým spôsobom pomôcť Ukrajine práve pre to, že je to výsostne náš národný bezpečnostný záujem,“ doplnila Zuzana Čaputová.

Karis ocenil doterajšiu pomoc Slovenska Ukrajine a spoluprácu Slovenska s Estónskom v oblasti obrany. Estónsko podľa jeho slov plne podporuje zriadenie špeciálneho medzinárodného tribunálu na vyšetrenie vojnových zločinov Ruska. Skonštatoval tiež, že jeho krajina sa už zapojila do obnovy zničenej Ukrajiny. Zároveň je presvedčený, že v povojnovej rekonštrukcii môže zohrávať dôležitú úlohu aj Slovensko.

Skonštatoval tiež, že bilaterálne obchodné vzťah medzi Slovenskom a Estónskom zaznamenali za posledný rok dvojciferný nárast v oblasti exportu aj importu. „Ale myslím si, že obe naše krajiny si uvedomujú, že ešte je stále čo zlepšovať,“ dodal.

Prezident Estónska pricestoval na Slovensko v utorok na pozvanie Čaputovej. Ide o jeho dvojdňovú oficiálnu návštevu.