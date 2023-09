Rodinný reťazec Love's Travel Stops & Country Stores založený takmer pred šesťdesiatimi rokmi predbehol aj také firemné ikony ako IBM, Microsoft, Walt Disney, Nike či Apple. V najnovšom rebríčku spokojnosti amerických zamestnancov dosiahol skóre 83 zo 100. Ide o vôbec prvý prieskum Indeed, ktorý je súčasťou japonskej Recruit Holdings, analyzujúci milióny anonymných recenzií zamestnancov s cieľom ohodnotiť svojich zamestnávateľov. Jeho výsledky priblížil Bloomberg.

Zúčastniť sa mohli len spoločnosti s tisíc a viac zamestnancami. Medzi prvými dvadsiatimi sa objavila široká škála od leteckých spoločností cez poradenské spoločnosti až po reťazce rýchleho občerstvenia. Víťaz Love’s prevádzkuje vozový park nákladných vozidiel, hotely aj logistickú firmu, zamestnáva viac ako 40 500 ľudí vrátane 1 500 vo svojom sídle v Oklahoma City.

Rebríček odzrkadľuje situáciu počas pandémie, keď vyhorenie zamestnancov a problémy duševného zdravia ako úzkosť a depresia prudko vzrástli. Viac ako sedem z desiatich ľudí uviedlo, že ich zamestnávateľ sa teraz viac zaujíma o ich duševné zdravie ako predtým, zistila Americká psychologická asociácia (APA).

Meranie šťastia zamestnancov je „náročné,“ povedala Sonja Lyubomirskyová, profesorka psychológie na Kalifornskej univerzite v Riverside, ktorá pomohla spoločnosti Indeed vyvinúť metodológiu skúmania blahobytu. Štyri ukazovatele – šťastie, stres, spokojnosť a účelnosť – mali rovnakú váhu a zamestnanci ich hodnotili na päťbodovej stupnici, ktorá sa premietla do skóre od 40 do 100.

Podľa špecialistky na kariérne trendy v spoločnosti Indeed Gabrielle Davisovej sa Love’s umiestnila na vrchole zoznamu vďaka flexibilnému pracovnému času a priateľskej atmosfére. „Aj keď to môže byť pre niektorých prekvapením, údaje ukazujú, že Love’s exceluje v uprednostňovaní pracovnej pohody pre zamestnancov,“ povedala. V minulom roku spoločnosť vytvorila vzdelávací program pre dieselových technikov, ktorý naučil 300 zamestnancov o systémoch ťažkých nákladných vozidiel, tento rok plánujú akadémiu rozšíriť. Love's má asi 644 odpočívadiel v 42 štátoch.



Štyria z desiatich pracovníkov v USA celkovo uviedli, že ich práca má podľa nedávneho prieskumu Gallup negatívny vplyv na ich duševné zdravie a viac ako osem z desiatich ľudí tvrdilo, že podpora duševného zdravia zo strany zamestnávateľov bude dôležitým faktorom pri pohľade na ňu.