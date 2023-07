Spoločnosť Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a rakúska energetická firma OMV skúmajú možnosť spojenia firiem Borouge a Borealis, čím by vznikol gigant so zameraním na chémiu a plast s hodnotou viac ako 30 miliárd dolárov. Uviedla to agentúra Bloomberg, ktorá sa odvoláva na informované zdroje. ADNOC je energetickou spoločnosťou emirátu Abú Zabí.

Firmy podľa zdrojov teraz rokujú o možnom ocenení a vlastníckej štruktúre spojenej skupiny, k všeobecným obrysom, ktoré budú základom pre formálne rokovania o fúzii, môžu dospieť v najbližších týždňoch. Rozhovory sa vedú už niekoľko mesiacov a môžu skončiť aj neúspechom, dodali zdroje. Vo firme Borealis, ktorá sídli vo Viedni, drží OMV 75-percentný podiel, zvyšok má ADNOC. Firma Borouge, s ktorej akciami sa obchoduje v Abú Zabí, je partnerstvom medzi ADNOC a Borealis a má trhovú hodnotu okolo 22 miliárd USD.

Najväčšími prekážkami v dokončení dohody sú podľa zdrojov presná hodnota a vlastnícka štruktúra. ADNOC a OMV stále rokujú o tom, či budú mať v zlúčenom subjekte rovnaký podiel. Rakúska strana by tiež uprednostnila, aby centrála bola v Európe, kde je väčšina obchodných aktivít, a aby mal spojený subjekt akcie na burze v Abú Zabí.

Firma Borouge vstúpila na burzu vlani, hodnota primárnej ponuky bola dve miliardy dolárov. Firma vyrába špeciálne plasty pre spracovateľský priemysel a výrobu spotrebného tovaru. Jej tržby vlani predstavovali 6,7 miliardy dolárov. Borealis má približne 7 600 zamestnancov a vyrába plasty, chemikálie a hnojivá. Tržby firmy a ďalšie výnosy podľa internetových stránok podniku vlani predstavovali 12,2 miliardy eur.

Spojenie by firmám zlepšilo konkurencieschopnosť, zjednodušilo by vlastnícku štruktúru a vytvorilo väčšiu flexibilitu pre investície a expanziu v Ázii, kde dopyt po chemikáliách a plastoch stále rastie. Vzhľadom na rôznych akcionárov, vrátane vlád, však nie je dosiahnutie konečnej dohody isté.

Prípadná dohoda prichádza v dôležitom období pre OMV, ktorej najväčšími akcionármi sú rakúska vláda a štátny fond emirátu Abú Zabí Mubadala Investment. OMV vlani oznámila plány a transformáciu z jednej z najväčších východoeurópskych firiem zameraných na fosílne palivá na integrovaný ekologický podnik postavený na chemikáliách, recyklácii a infraštruktúre pre elektromobily. Tento rok vo februári potvrdila, že v rámci tejto zmeny zvažuje predaj niektorých aktív v oblasti prieskumu a ťažby.

Takisto ADNOC hľadá nové obchody a investuje do nízkouhlíkovej energetiky. Firma čerpá takmer všetku ropu v Spojených arabských emirátoch. V pláne má tiež investovať 150 miliárd dolárov do rozšírenia kapacít ťažby ropy, zemného plynu a produkcie chemikálií.