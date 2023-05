Spoločnosť Tachyum oznámila svoj oficiálny vstup do záverečnej fázy testovania a vývoja univerzálneho procesora Prodigy. Tá sa týka potrebného portovaného softvéru a zabezpečí, že čip bude vhodný na výrobu.

„Chceme ohlásiť tento najnovší míľnik, v rámci ktorého prechádzame z fázy vývoja k dokončeniu úloh potrebných na odoslanie do výroby, pretože dokončenie portovania softvéru je kľúčové,“ povedal zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Tachyum Radoslav Danilák.

Procesor Prodigy spája funkcie centrálnej procesorovej jednotky, grafického procesora a čipu pre strojové učenie do jediného procesora. Mal by poskytovať vysoký výkon dátových centier a zároveň nižšiu spotrebu elektriny, čo sa premietne do hospodárnosti dátového centra, keďže sa výrazne znížia kapitálové aj prevádzkové náklady. Vďaka využiteľnosti pre vysokovýkonné aj podnikové aplikácie sa servery s procesormi Prodigy môžu hladko a dynamicky prepínať medzi záťažami bez potreby špecifického hardvéru pre umelú inteligenciu a výrazne zvyšujú využiteľnosť serverov.