Spoločnosť Punch Precision Detva ukončila pod Poľanou výrobu a prepustila všetkých svojich zamestnancov. TASR to potvrdil Gejza Poša z Punch Campus s tým, že na stredné Slovensko by však chceli priviesť náhradného zahraničného investora.

Odsúdené na zánik

Ako ďalej povedal, výroba v detvianskej hale sa skončila tento rok koncom februára. „V marci mal každý kolega ukončenie pracovného pomeru. Vo väčšine prípadov dostali ľudia, ktorí mali nárok, dvojmesačné odstupné,“ priblížil. Doplnil, že to bolo približne 120 ľudí. „Na celý tento projekt boli od začiatku do konca rôzne negatívne vplyvy a výroba tak bola odsúdená na zánik,“ vysvetlil.

Informoval tiež o tom, že do priemyselného parku v centre Detvy by chceli umiestniť strojársku výrobu nemeckej spoločnosti, ktorá už v súčasnosti sídli aj na západnom Slovenskom. Bližšie sa však vyjadrovať nechcel. „Rokujeme a je to v pokročilom štádiu. Zaoberajú sa výrobnými linkami, sú tu už približne 15 rokov,“ spomenul.

Konštatoval, že v súčasnosti sa im však nedarí prijímať ďalší odborný personál do výroby. „Hľadajú tak iné slovenské lokality, kde sú pracovníci. Na západnom Slovensku továreň nezatvoria, v Detve by mohla byť ich ďalšia divízia,“ zdôraznil.

Práca pre stovky ľudí

Ak by sa nemeckej spoločnosti podarilo prísť do výrobnej haly pod Poľanou, na začiatku by potrebovala ľudí pre tri hlavné pracovné pozície. Sú to montéri, elektrikári a pracovníci do skladu. Na konci tretej fázy by spoločnosť chcela zamestnať do 500 ľudí. „Výroba neprodukuje hluk, ani emisie a je v jednej zmene,“ podotkol Poša.

„Môžem potvrdiť, že nemecký investor, ktorý už na Slovensku pôsobí, prejavil záujem o vstup do priemyselného parku. Pre mesto Detva je otázny rozsah investície, ktorý bude predmetom ďalších rokovaní,“ uviedol pre TASR primátor mesta Branislav Baran.

Punch Precision Detva bola dcérskou firmou belgickej spoločnosti Punch Corporation NV. Dodávala hliníkové výkovky a podvozkové komponenty. V Detve sídlila od roku 2019.