Japonská korporácia Panasonic plánuje do roku 2025 investovať do svojho českého závodu v Plzni 7,6 miliardy českých korún (316 miliónov eur), čo je rekordná suma v posledných rokoch v porovnaní s inými priemyselnými spoločnosťami v regióne. Podporí výrobu tepelných čerpadiel vzduch-voda, po ktorých je v Európe veľký dopyt.

Spoločnosť, ktorá vlani v marci po štvrťstoročí ukončila v Plzni výrobu televízorov, začala vyrábať vnútorné čerpacie jednotky v roku 2018 a vonkajšie jednotky od 3. júla tohto roku. Do roku 2030 chce vyrábať milión čerpadiel ročne, povedal Radek Vach, riaditeľ obchodného plánovania v spoločnosti Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, ktorá sa v čase televíznej výroby volala Panasonic AVC Networks Czech.

Polovica investovanej sumy do roku 2025 pôjde na budovy a druhá na technológie. „Polovicu závodu, ktorá sa nebude búrať, sme už od vlaňajška chystali a renovovali pre výrobu vonkajších jednotiek čerpadiel, takže ta už je pripravená. Od septembra do decembra tohto roku zbúrame prvú polovicu, teda budovu číslo jeden, a kompletne postavíme novú, väčšiu a vyššiu - trojpodlažnú," povedal Vach. Keďže nová budova sa po prestavbe rozšíri, po dokončení bude pokrývať dve tretiny závodu.

„Dnes máme okolo 800 zamestnancov, z toho necelá tretina sú agentúrni. Každý mesiac zamestnávame desiatky ľudí a budeme pokračovať v zamestnávaní ďalších" povedal Vach. Do marca 2026 ich chce mať spoločnosť dvetisíc. Do marca minulého roka, po ukončení televíznej produkcie, opustilo spoločnosť 900 až tisíc ľudí, z ktorých asi 400 bolo kmeňových pracovníkov. "Oslovili sme 40 firiem z okolitého regiónu a oni si ich okamžite rozobrali. A teraz, keď začíname robiť nábor, sa opäť pýtajú, či by pre nich bolo miesto," dodal.

Spoločnosť so sídlom v Plzni vyrobila vlani 100-tisíc tepelných čerpadiel, tento rok plánuje počet zdvojnásobiť a do dvoch rokov chce vyrábať 550-tisíc kusov. Prvé vonkajšie čerpadlá spoločnosti Panasonic, vyrobené 3. júla, obsahujú ekologické chladivo R290, pričom tieto zariadenia sa predtým vyrábali iba v Ázii.

Spoločnosť Panasonic AVC Networks Czech otvorila továreň na televízory v Plzni v roku 1997. Panasonic má ďalší závod na výrobu autorádií v Pardubiciach.