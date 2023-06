Americký výrobca športového oblečenia a obuvi Nike zvýšil vo svojom štvrtom finančnom štvrťroku tržby o päť percent na 12,8 miliardy dolárov a prekonal tak odhady analytikov. Nové zľavové akcie však poškodili firemné marže. Spoločnosť to uviedla vo svojom oznámení.

Analytici v ankete spoločnosti Refinitiv odhadovali tržby na 12,59 miliardy dolárov. Najväčší svetový výrobca športového oblečenia ťažil z oživenia v Číne, kde tržby po skončení prísnej proticovidovej politiky stúpli o 16 percent. Bohatí zákazníci nakupovali po odstránení protipandemických opatrení vo veľkých čínskych mestách obľúbené topánky Nike vrátane modelov Invincible 3 a Jordan Mid-1.

Tržby na najväčšom trhu firmy, ktorým je Severná Amerika, síce vzrástli o päť percent, bol to však najpomalší rast za štyri štvrťroky. Na vine je podľa agentúry Reuters vysoká inflácia. Keďže ľudia viac šetria, začali maloobchodníci obmedzovať objednávky. Firma ponúkala viac zliav, aby sa zbavila prebytočných zásob oblečenia a obuvi, čo do jej obchodov prilákalo ďalších zákazníkov. To však ublížilo maržiam, ktoré klesli o 1,4 percentuálneho bodu na 43,6 percenta.

Tržby za celý rok vzrástli o desať percent na 51,2 miliardy dolárov. Čistý zisk sa znížil o 16 percent na 5,1 miliardy dolárov.