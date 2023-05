V Spojených štátoch sa v priebehu necelých dvoch mesiacov zatvára už tretia veľká banka. Úrady zatvorili finančnú inštitúciu First Republic Bank z Kalifornie, jej novým majiteľom bude najväčšia americká banka JPMorgan Chase & Co. Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov to uviedla tlačovej správe.

First Republic Bank sa nepodarilo napraviť škody spôsobené nesprávnymi investíciami a odlivom vkladov. Kolaps prichádza po bankrote finančných inštitúcií Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank.



„Vláda nás a ostatných vyzvala, aby sme sa zapojili, a my sme to urobili,“ povedal šéf JP Morgan Jamie Dimon na margo správy, že jeho banka teraz prevezme kalifornskú finančnú inštitúciu. „Naša finančná sila, schopnosti a obchodný model nám umožnili vypracovať ponuku na uskutočnenie transakcie spôsobom, ktorý minimalizoval náklady Fondu ochrany vkladov,“ dodal.

Federal Deposit Insurance Corporation odhaduje, že náklady Fondu poistenia vkladov budú približne 13 miliárd dolárov. Konečné náklady budú určené, keď korporácia ukončí nútenú správu. First Republic Bank mala k 13. aprílu celkové aktíva vo výške 229,1 miliardy dolárov a vklady vo výške 103,9 miliardy dolárov.

Predpokladá sa, že 84 pobočiek skrachovanej banky v ôsmich štátoch sa teraz otvoria ako pobočky JPMorgan.