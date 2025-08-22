Spojené štáty s okamžitou platnosťou pozastavujú vydávanie pracovných víz pre zahraničných vodičov komerčných nákladných vozidiel, oznámil minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Šéf americkej diplomacie na sociálnej sieti napísal, že krok „chráni záujmy amerických vodičov“.
„Rastúci počet zahraničných vodičov, ktorí prevádzkujú veľké ťahače s návesmi, ohrozuje americké životy a živobytie amerických vodičov,“ uviedol Rubio.
Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025
